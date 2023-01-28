Ходорковский* и Каспаров* раскрыли планы по захвату власти в России

Эмигранты Ходорковский* и Каспаров* хотят управлять Россией

29 января 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Михаил Ходорковский собирается ввести люстрации для несогласных с захватом власти Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предприниматель Михаил Ходорковский и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (оба признаны в России иноагентами) рассказали, каким они видят будущее России, когда Украина и США одержат победу. В их планах сокращение финансирования российской армии и выплата репараций Украине. «Сразу же после прихода к власти Госсовет заключит мирное соглашение с Украиной, признавая границы страны 1991 года и справедливо компенсируя ущерб. В тылу Госсовет приступит к демилитаризации России, сокращению численности вооруженных сил и, как следствие, стоимости их содержания», — написали Ходорковский и Каспаров в статье для американского журнала Foreign Affairs. По их мнению, этот Госсовет распустит ФСБ. Ходорковский и Каспаров заявили, что после захвата власти управление страной возьмут на себя политэмигранты, которые вернутся в ослабленную Россию «после президента РФ Владимира Путина». В их планах сделать страну парламентской республикой и передать почти все полномочия регионам. Ходорковский и Каспаров хотят ликвидировать все партии, которые поддерживают спецоперацию на Украине. Патриотов планируется объявить военными преступниками. Также Россия должна «сдать пророссийские территориальные образования», такие, как Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и т. д., считают они. Авторы статьи собираются ввести люстрации для несогласных. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент России Владимир Путин объявлял целями демилитаризацию и денацификацию Украины. США и другие западные страны поддерживают ВСУ в этом конфликте и вводят санкции против России. *Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров признаны в РФ иностранными агентами Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматель Михаил Ходорковский и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (оба признаны в России иноагентами) рассказали, каким они видят будущее России, когда Украина и США одержат победу. В их планах сокращение финансирования российской армии и выплата репараций Украине. «Сразу же после прихода к власти Госсовет заключит мирное соглашение с Украиной, признавая границы страны 1991 года и справедливо компенсируя ущерб. В тылу Госсовет приступит к демилитаризации России, сокращению численности вооруженных сил и, как следствие, стоимости их содержания», — написали Ходорковский и Каспаров в статье для американского журнала Foreign Affairs. По их мнению, этот Госсовет распустит ФСБ. Ходорковский и Каспаров заявили, что после захвата власти управление страной возьмут на себя политэмигранты, которые вернутся в ослабленную Россию «после президента РФ Владимира Путина». В их планах сделать страну парламентской республикой и передать почти все полномочия регионам. Ходорковский и Каспаров хотят ликвидировать все партии, которые поддерживают спецоперацию на Украине. Патриотов планируется объявить военными преступниками. Также Россия должна «сдать пророссийские территориальные образования», такие, как Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и т. д., считают они. Авторы статьи собираются ввести люстрации для несогласных. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент России Владимир Путин объявлял целями демилитаризацию и денацификацию Украины. США и другие западные страны поддерживают ВСУ в этом конфликте и вводят санкции против России. *Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров признаны в РФ иностранными агентами