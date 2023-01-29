Российские войска взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожье

Российская армия контролирует девять населенных пунктов в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Малыми силами путем разведки боем из девяти населенных пунктов или выбит противник, или эти пункты взяты под оперативный контроль», — рассказал Рогов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Он также отметил, что боевая инициатива находится в руках российской армии.
Ранее он сообщил, что в Запорожской области боевые действия идут практически по всей линии соприкосновения. Он отметил, что такой интенсивности боев еще не было. Армии ВСУ все сложнее удерживать занимаемы позиции.
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Российская армия контролирует девять населенных пунктов в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Малыми силами путем разведки боем из девяти населенных пунктов или выбит противник, или эти пункты взяты под оперативный контроль», — рассказал Рогов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Он также отметил, что боевая инициатива находится в руках российской армии. Ранее он сообщил, что в Запорожской области боевые действия идут практически по всей линии соприкосновения. Он отметил, что такой интенсивности боев еще не было. Армии ВСУ все сложнее удерживать занимаемы позиции.