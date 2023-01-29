Российские войска взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российская армия, разное. Пермь, автомат калашникова, военные, оружие, военнослужащие, спецназ, омон, штурмовик, сво, армия россии
Российская армия делает большие успехи в Запорожской области, рассказал Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия контролирует девять населенных пунктов в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Малыми силами путем разведки боем из девяти населенных пунктов или выбит противник, или эти пункты взяты под оперативный контроль», — рассказал Рогов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Он также отметил, что боевая инициатива находится в руках российской армии.

Ранее он сообщил, что в Запорожской области боевые действия идут практически по всей линии соприкосновения. Он отметил, что такой интенсивности боев еще не было. Армии ВСУ все сложнее удерживать занимаемы позиции.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия контролирует девять населенных пунктов в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Малыми силами путем разведки боем из девяти населенных пунктов или выбит противник, или эти пункты взяты под оперативный контроль», — рассказал Рогов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Он также отметил, что боевая инициатива находится в руках российской армии. Ранее он сообщил, что в Запорожской области боевые действия идут практически по всей линии соприкосновения. Он отметил, что такой интенсивности боев еще не было. Армии ВСУ все сложнее удерживать занимаемы позиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...