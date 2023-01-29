Житель ЯНАО раскритиковал блогера Олега Резанова, по прозвищу «Повелитель холода»

Жители ЯНАО посмеялись над блогером, известным как «Повелитель холода» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Лабытнанги (ЯНАО) посмеялись над экстремалом Олегом Резановым, называющим себя «Повелитель холода», который сейчас находится на Ямале. Своим мнением они поделились в комментариях под постом с видео Резанова, где он, лежа в трусах на земле, обкладывает себя снегом, опубликованным в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

«По мне так смех, лег на снег, слегка себя им „укрыл“ и что? Свои способности нужно доказывать реально в экстремальных условиях», — написал житель Лабытнанги Максим Лаврентьев в комментариях под постом в соцсети.

«Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не работать», — пишет Наталия. «И приехал в погоду, которую мы считаем весенней. Повелитель холода в -20, половина населения России таких повелителей», — иронизирует Людмила. » «В трусах по городу разгуливает, куда полиция смотрит?» — критикует Евгений.

Олег Резанов находится в Лабытнанги, откуда планирует направиться на полярный Урал. Он известен экспериментами в экстремальных условиях.

Ранее URA.RU рассказало, что Олег Резанов совершил парашютный прыжок в Якутии. При температуре воздуха -23 градуса он был одет только в шорты и защитный шлем.