В МИД РФ заявили, что Россия продолжит обсуждать с США обмен заключенными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
Вопрос обмена пленными не должен афишироваться, отметил Сергей Рябков Фото:

Россия продолжит обсуждать с США обмен заключенными, используя для этого специальный конфиденциальный канал связи. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Такая сверхчувствительная тема, как обмен заключенными, любит тишину. У нас существует конфиденциальный канал общения с американцами, который доказал свою эффективность», — сказал Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости.

Последний громкий обмен заключенными между Россией и США произошел в конце прошлого года. Тогда российский предприниматель Виктор Бут, проведший в американской тюрьме более десяти лет по обвинению в торговле оружием, был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. В российском МИД уже отмечали, что в США по несправедливым обвинениям отбывают тюремное наказание более 60 россиян.

Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Россия продолжит обсуждать с США обмен заключенными, используя для этого специальный конфиденциальный канал связи. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. «Такая сверхчувствительная тема, как обмен заключенными, любит тишину. У нас существует конфиденциальный канал общения с американцами, который доказал свою эффективность», — сказал Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости. Последний громкий обмен заключенными между Россией и США произошел в конце прошлого года. Тогда российский предприниматель Виктор Бут, проведший в американской тюрьме более десяти лет по обвинению в торговле оружием, был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. В российском МИД уже отмечали, что в США по несправедливым обвинениям отбывают тюремное наказание более 60 россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...