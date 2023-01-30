В МИД РФ заявили, что Россия продолжит обсуждать с США обмен заключенными

30 января 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Вопрос обмена пленными не должен афишироваться, отметил Сергей Рябков Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Россия продолжит обсуждать с США обмен заключенными, используя для этого специальный конфиденциальный канал связи. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. «Такая сверхчувствительная тема, как обмен заключенными, любит тишину. У нас существует конфиденциальный канал общения с американцами, который доказал свою эффективность», — сказал Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости. Последний громкий обмен заключенными между Россией и США произошел в конце прошлого года. Тогда российский предприниматель Виктор Бут, проведший в американской тюрьме более десяти лет по обвинению в торговле оружием, был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. В российском МИД уже отмечали, что в США по несправедливым обвинениям отбывают тюремное наказание более 60 россиян.

Россия продолжит обсуждать с США обмен заключенными, используя для этого специальный конфиденциальный канал связи. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. «Такая сверхчувствительная тема, как обмен заключенными, любит тишину. У нас существует конфиденциальный канал общения с американцами, который доказал свою эффективность», — сказал Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости. Последний громкий обмен заключенными между Россией и США произошел в конце прошлого года. Тогда российский предприниматель Виктор Бут, проведший в американской тюрьме более десяти лет по обвинению в торговле оружием, был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. В российском МИД уже отмечали, что в США по несправедливым обвинениям отбывают тюремное наказание более 60 россиян.