Американскую баскетболистку Грайнер обменяли на осужденного в США Бута

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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, грайнер бриттни
Бриттни Грайнер освобождена из колонии Фото:

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, выступавшую за клуб УГМК (Свердловская область), осужденную за контрабанду наркотиков, освободили из колонии и обменяли на обвиненного в торговле оружием Виктора Бута, отбывающего наказание в США. Об этом сообщили в CNN.

«Звезда WNBA Бриттни Гринер вышла из российского заключения в рамках обмена заключенным на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута» — говорится на сайте CNN. Сам Бут утверждал что невиновен.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьева, обнаружив у нее гашишное масло. Суд признал ее виновной в контрабанде наркотиков и приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Однако американские дипломаты настаивали на обмене.

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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, выступавшую за клуб УГМК (Свердловская область), осужденную за контрабанду наркотиков, освободили из колонии и обменяли на обвиненного в торговле оружием Виктора Бута, отбывающего наказание в США. Об этом сообщили в CNN. «Звезда WNBA Бриттни Гринер вышла из российского заключения в рамках обмена заключенным на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута» — говорится на сайте CNN. Сам Бут утверждал что невиновен. Грайнер задержали в аэропорту Шереметьева, обнаружив у нее гашишное масло. Суд признал ее виновной в контрабанде наркотиков и приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Однако американские дипломаты настаивали на обмене.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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