Американскую баскетболистку Грайнер обменяли на осужденного в США Бута

08 декабря 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Бриттни Грайнер освобождена из колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, выступавшую за клуб УГМК (Свердловская область), осужденную за контрабанду наркотиков, освободили из колонии и обменяли на обвиненного в торговле оружием Виктора Бута, отбывающего наказание в США. Об этом сообщили в CNN. «Звезда WNBA Бриттни Гринер вышла из российского заключения в рамках обмена заключенным на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута» — говорится на сайте CNN. Сам Бут утверждал что невиновен. Грайнер задержали в аэропорту Шереметьева, обнаружив у нее гашишное масло. Суд признал ее виновной в контрабанде наркотиков и приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Однако американские дипломаты настаивали на обмене.

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, выступавшую за клуб УГМК (Свердловская область), осужденную за контрабанду наркотиков, освободили из колонии и обменяли на обвиненного в торговле оружием Виктора Бута, отбывающего наказание в США. Об этом сообщили в CNN. «Звезда WNBA Бриттни Гринер вышла из российского заключения в рамках обмена заключенным на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута» — говорится на сайте CNN. Сам Бут утверждал что невиновен. Грайнер задержали в аэропорту Шереметьева, обнаружив у нее гашишное масло. Суд признал ее виновной в контрабанде наркотиков и приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Однако американские дипломаты настаивали на обмене.