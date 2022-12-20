МИД РФ: США держат в заложниках более 60 россиян

20 декабря 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

Россияне отбывают наказание по несправедливым обвинениям в тюрьме США, заявил Сергей Вершин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Более 60 российских граждан, отбывающих наказание в США по несправедливым обвинениям, взяты в плен. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершин. «Рассчитывать на справедливое отношение не приходится. К выходцам из России в США действует презумпция виновности по принципу „русский — значит, преступник“. Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек», — заявил Вершин в разговоре с РИА Новости. Политик отметил, что МИД России и посольство РФ в Вашингтоне, а также генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке, помогают россиянам в восстановлении их прав. В конечном итоге они все должны возвратиться на родину. В декабре произошел обмен заключенными между США и Россией. В результате него в РФ вернулся Виктор Бут. Позже он рассказал, что в тюрьме на него оказывалось физическое и эмоциональное давление.

Более 60 российских граждан, отбывающих наказание в США по несправедливым обвинениям, взяты в плен. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершин. «Рассчитывать на справедливое отношение не приходится. К выходцам из России в США действует презумпция виновности по принципу „русский — значит, преступник“. Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек», — заявил Вершин в разговоре с РИА Новости. Политик отметил, что МИД России и посольство РФ в Вашингтоне, а также генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке, помогают россиянам в восстановлении их прав. В конечном итоге они все должны возвратиться на родину. В декабре произошел обмен заключенными между США и Россией. В результате него в РФ вернулся Виктор Бут. Позже он рассказал, что в тюрьме на него оказывалось физическое и эмоциональное давление.