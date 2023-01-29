Власти Кургана изменят графики автобусов после жалоб жителей

Изменения коснутся двух маршрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане скорректируют графики движения автобусных маршрутов № 18 и № 99. Об этом рассказал директор транспортного управления Кургана Павел Коваленко. Ранее горожане жаловались на графики движения этих автобусов.

«Мы услышали все обращения граждан. До нас были доведены графики учебы школьников первой и второй смен. Также были заслушаны представители микрорайона Нижняя Утятка, в который у нас совершаются отдельные рейсы. По итогам этой встречи нами было принято решение о переработке графиков движения. Об увеличении заездов автобуса № 18 в Нижнюю Утятку. По графику движения № 99 мы приняли решение, что данный маршрут будет совершать большее количество рейсов в Черемухово», — рассказал Коваленко в видео, опубликованном в группе областного Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, максимальный интервал между автобусами маршрута в Черемухово в часы пик составит 15-17 минут. В дневное время этот интервал не должен превышать 50 минут. Он добавил, что представители управления продолжают следить за ситуацией, связанной с автобусными перевозками.

В январе жители 17 поселков и микрорайонов Кургана направили мэру Елене Ситниковой коллективное письмо, в котором требуют решить проблемы, связанные с транспортной реформой. Они, в том числе, требовали изменить графики маршрутов № 18 и № 99 и ввести единый безлимитный проездной билет.