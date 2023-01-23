Курганцы требуют от мэра изменить транспортную реформу

24 января 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Горожане требуют внести несколько изменений, связанных с работой автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Жители окраин Кургана направили мэру Елене Ситниковой коллективное письмо, в котором требуют решить проблемы, связанные с транспортной реформой. Об этом сообщил председатель ТОС «Черемухово» Степан Кормин. «Выражаем несогласие с проведенной транспортной реформой и требуем разрешить приведенные в данном обращении выявленные проблемы. <…> Жители мкр. Черемухово оставляют за собой право обращаться в другие вышестоящие инстанции», — указано в письме, направленном в мэрию 24 января. О письме Кормин рассказал представителям сайта 45.RU. Письмо подписали 170 жителей 17 поселков и микрорайонов. Горожане недовольны тем, что интервал движения автобусов увеличился, из-за чего они ездят переполненными. Обратившиеся требуют изменить графики маршрутов № 18 и № 99, ввести единый безлимитный проездной билет, увеличить число заездов в микрорайон Нижняя Утятка и скорректировать расписание маршрутов для электронных платформ, чтобы автобусы там точно отображались. «Сегодня в адрес главы города Кургана и администрации города поступило коллективное обращение от жителей Черемухово и прилегающих к нему микрорайонов и СНТ по обеспечению транспортной доступности жителей данных микрорайонов. Оно будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством. Ответ заявителям будет дан в установленные сроки», — ответили URA.RU в пресс-службе мэрии. На проблемы с автобусами жалуются и жители других районов. Так один из рабочих «Курганмашзавода» сообщил URA.RU, что не может после работы в 22:10 и позднее уехать домой в микрорайон Северный. При этом, по его словам, в транспортном управлении отвечают, что автобусы находятся на линии. Жители Черемухово ранее просили представителей власти повторно проверить работу новых маршрутов. До этого сотрудники мэрии во время проверок выявляли, что интервал движения автобусов и их количество «соответствуют пассажиропотоку на этом направлении». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители окраин Кургана направили мэру Елене Ситниковой коллективное письмо, в котором требуют решить проблемы, связанные с транспортной реформой. Об этом сообщил председатель ТОС «Черемухово» Степан Кормин. «Выражаем несогласие с проведенной транспортной реформой и требуем разрешить приведенные в данном обращении выявленные проблемы. <…> Жители мкр. Черемухово оставляют за собой право обращаться в другие вышестоящие инстанции», — указано в письме, направленном в мэрию 24 января. О письме Кормин рассказал представителям сайта 45.RU. Письмо подписали 170 жителей 17 поселков и микрорайонов. Горожане недовольны тем, что интервал движения автобусов увеличился, из-за чего они ездят переполненными. Обратившиеся требуют изменить графики маршрутов № 18 и № 99, ввести единый безлимитный проездной билет, увеличить число заездов в микрорайон Нижняя Утятка и скорректировать расписание маршрутов для электронных платформ, чтобы автобусы там точно отображались. «Сегодня в адрес главы города Кургана и администрации города поступило коллективное обращение от жителей Черемухово и прилегающих к нему микрорайонов и СНТ по обеспечению транспортной доступности жителей данных микрорайонов. Оно будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством. Ответ заявителям будет дан в установленные сроки», — ответили URA.RU в пресс-службе мэрии. На проблемы с автобусами жалуются и жители других районов. Так один из рабочих «Курганмашзавода» сообщил URA.RU, что не может после работы в 22:10 и позднее уехать домой в микрорайон Северный. При этом, по его словам, в транспортном управлении отвечают, что автобусы находятся на линии. Жители Черемухово ранее просили представителей власти повторно проверить работу новых маршрутов. До этого сотрудники мэрии во время проверок выявляли, что интервал движения автобусов и их количество «соответствуют пассажиропотоку на этом направлении».