29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Компании курганского депутата, где резали коров, передадут новые земли

Курганский агрохолдинг получит в аренду новые земли в Юргамышском округе
© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, коровы
Ферма в Курганской области расширяет свои земли (архивное фото) Фото:

В Курганской области хозяйство «Путь к коммунизму», которое входит в агрохолдинг «Кургансемена», принадлежащем депутату облдумы Марату Исламову, получит в аренду новые земли в Юргамышском округе. Решение было озвучено на встрече собственников земельных долей в селе Вилкино и руководства агрохолдинга. Информация об этом опубликована на сайте компании. Ранее сообщалось, что на ферме «Путь к коммунизму» часть дойного стада пошла на убой.

«На собрание пришли больше ста пайщиков. Они спрашивали о зарплате, поддержке социальной сферы, инфраструктуре населенного пункта и организации собрания дольщиков для юридического оформления передачи земли в аренду, чтобы дать возможность селу развиваться. Большая часть сельчан единогласно проголосовали за передачу земли в аренду ЗАО „Путь к коммунизму“, пожелали удачи и хороших урожаев», — указано в сообщении. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Пермяков сообщил, что предприятие находится в сложном положении. Фермер считает правильным передать землю в аренду другой компании.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом году сотрудники курганской фермы сообщили о сокращении дойного поголовья. В компании объяснили меры реорганизацией молочного хозяйства в мясное ради прибыли.

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В Курганской области хозяйство «Путь к коммунизму», которое входит в агрохолдинг «Кургансемена», принадлежащем депутату облдумы Марату Исламову, получит в аренду новые земли в Юргамышском округе. Решение было озвучено на встрече собственников земельных долей в селе Вилкино и руководства агрохолдинга. Информация об этом опубликована на сайте компании. Ранее сообщалось, что на ферме «Путь к коммунизму» часть дойного стада пошла на убой. «На собрание пришли больше ста пайщиков. Они спрашивали о зарплате, поддержке социальной сферы, инфраструктуре населенного пункта и организации собрания дольщиков для юридического оформления передачи земли в аренду, чтобы дать возможность селу развиваться. Большая часть сельчан единогласно проголосовали за передачу земли в аренду ЗАО „Путь к коммунизму“, пожелали удачи и хороших урожаев», — указано в сообщении. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Пермяков сообщил, что предприятие находится в сложном положении. Фермер считает правильным передать землю в аренду другой компании. Ранее URA.RU писало, что в прошлом году сотрудники курганской фермы сообщили о сокращении дойного поголовья. В компании объяснили меры реорганизацией молочного хозяйства в мясное ради прибыли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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