Компании курганского депутата, где резали коров, передадут новые земли

Курганский агрохолдинг получит в аренду новые земли в Юргамышском округе

30 января 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Ферма в Курганской области расширяет свои земли (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области хозяйство «Путь к коммунизму», которое входит в агрохолдинг «Кургансемена», принадлежащем депутату облдумы Марату Исламову, получит в аренду новые земли в Юргамышском округе. Решение было озвучено на встрече собственников земельных долей в селе Вилкино и руководства агрохолдинга. Информация об этом опубликована на сайте компании. Ранее сообщалось, что на ферме «Путь к коммунизму» часть дойного стада пошла на убой. «На собрание пришли больше ста пайщиков. Они спрашивали о зарплате, поддержке социальной сферы, инфраструктуре населенного пункта и организации собрания дольщиков для юридического оформления передачи земли в аренду, чтобы дать возможность селу развиваться. Большая часть сельчан единогласно проголосовали за передачу земли в аренду ЗАО „Путь к коммунизму“, пожелали удачи и хороших урожаев», — указано в сообщении. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Пермяков сообщил, что предприятие находится в сложном положении. Фермер считает правильным передать землю в аренду другой компании. Ранее URA.RU писало, что в прошлом году сотрудники курганской фермы сообщили о сокращении дойного поголовья. В компании объяснили меры реорганизацией молочного хозяйства в мясное ради прибыли.

В Курганской области хозяйство «Путь к коммунизму», которое входит в агрохолдинг «Кургансемена», принадлежащем депутату облдумы Марату Исламову, получит в аренду новые земли в Юргамышском округе. Решение было озвучено на встрече собственников земельных долей в селе Вилкино и руководства агрохолдинга. Информация об этом опубликована на сайте компании. Ранее сообщалось, что на ферме «Путь к коммунизму» часть дойного стада пошла на убой. «На собрание пришли больше ста пайщиков. Они спрашивали о зарплате, поддержке социальной сферы, инфраструктуре населенного пункта и организации собрания дольщиков для юридического оформления передачи земли в аренду, чтобы дать возможность селу развиваться. Большая часть сельчан единогласно проголосовали за передачу земли в аренду ЗАО „Путь к коммунизму“, пожелали удачи и хороших урожаев», — указано в сообщении. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Пермяков сообщил, что предприятие находится в сложном положении. Фермер считает правильным передать землю в аренду другой компании. Ранее URA.RU писало, что в прошлом году сотрудники курганской фермы сообщили о сокращении дойного поголовья. В компании объяснили меры реорганизацией молочного хозяйства в мясное ради прибыли.