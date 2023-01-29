В ХМАО резко вырос спрос на работу в сфере ЖКХ

30 января 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

За неделю количество вакансий в сфере ЖКХ выросло на 26% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО резко вырос спрос на работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства. За неделю количество вакансий в регионе стало больше на 26%. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании HeadHunter. «Самую яркую динамику за последнюю неделю января продемонстрировала отрасль „ЖКХ“: количество вакансий, открытых этими компаниями, выросло сразу на 26% (за 23-29.01.2023 по сравнению с 16-22.01.2023). На втором месте — отрасль „СМИ, маркетинг, реклама“ (+25%), на третьем — „Товары народного потребления (непищевые)“ (+22%)», — говорится в исследовании. При этом в нефтяной отрасли и сфере промышленного оборудования аналитики напротив отмечают негативную динамику. Количество вакансий упало на 12% и 26% соответственно. Впрочем, в общем по региону за прошлую неделю спрос на персонал вырос на 5%. Ранее URA.RU рассказывало, что HeadHunter назвал самую дорогую рабочую профессию в ХМАО. Чаще всего высокую зарплату от 150 тысяч предлагают машинистам. Это около 17% от всех вакансий с подобным уровнем оплаты в регионе.

В ХМАО резко вырос спрос на работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства. За неделю количество вакансий в регионе стало больше на 26%. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании HeadHunter. «Самую яркую динамику за последнюю неделю января продемонстрировала отрасль „ЖКХ“: количество вакансий, открытых этими компаниями, выросло сразу на 26% (за 23-29.01.2023 по сравнению с 16-22.01.2023). На втором месте — отрасль „СМИ, маркетинг, реклама“ (+25%), на третьем — „Товары народного потребления (непищевые)“ (+22%)», — говорится в исследовании. При этом в нефтяной отрасли и сфере промышленного оборудования аналитики напротив отмечают негативную динамику. Количество вакансий упало на 12% и 26% соответственно. Впрочем, в общем по региону за прошлую неделю спрос на персонал вырос на 5%. Ранее URA.RU рассказывало, что HeadHunter назвал самую дорогую рабочую профессию в ХМАО. Чаще всего высокую зарплату от 150 тысяч предлагают машинистам. Это около 17% от всех вакансий с подобным уровнем оплаты в регионе.