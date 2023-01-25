25 января 2023

HeadHunter назвал самую дорогую рабочую профессию в ХМАО

HeadHunter: самой дорогой рабочей профессией в ХМАО стал машинист
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые вагоны екатеринбургского метрополитена Екатеринбург, кабина машиниста, машинист, поезд, сотрудник метро
В ХМАО машинистам предлагают зарплату в 150 тысяч рублей чаще остальных Фото:

В ХМАО чаще всего высокую зарплату от 150 тысяч предлагают машинистам. Это около 17% от всех вакансий с подобным уровнем оплаты в регионе, сообщили URA.RU аналитики компании HeadHunter.

«За неполный январь 2023 года в ХМАО было открыто свыше 700 вакансий, предлагающих заработную плату от 150 тысяч рублей и выше — это в 3,2 раза больше, чем в январе 2022 года. Чаще всего такую зарплату в регионе сегодня предлагают машинистам (17% от всех вакансий с доходом свыше 150 тысяч рублей)», — говорится в сообщении аналитиков. При этом 57% дорогих вакансий предполагают работу вахтовым методом.

Кроме того чаще остальных зарплату в 150 тысяч в регионе предлагают водителям, сварщикам, автомеханикам, электромонтажникам. Среди других наиболее высокооплачиваемых профессий также врачи, геодезисты, менеджеры по продажам, технологи и агенты по недвижимости. «Компании, которые готовы предлагать зарплаты от 150 тысяч рублей, как правило работают в отраслях „Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование“ (19%), „Нефть и газ“ (16%), „Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие“ (8%), „Услуги для бизнеса“ (6%) и „Автомобильный бизнес“ (5%)», — добавляют в HeadHunter.

Ранее URA.RU рассказывало о том, сколько студенты ХМАО хотят зарабатывать после вуза. Самые высокие зарплатные ожидания оказались у учащихся Нижневартовского госуниверситета — 44,5 тысячи рублей.

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В ХМАО чаще всего высокую зарплату от 150 тысяч предлагают машинистам. Это около 17% от всех вакансий с подобным уровнем оплаты в регионе, сообщили URA.RU аналитики компании HeadHunter. «За неполный январь 2023 года в ХМАО было открыто свыше 700 вакансий, предлагающих заработную плату от 150 тысяч рублей и выше — это в 3,2 раза больше, чем в январе 2022 года. Чаще всего такую зарплату в регионе сегодня предлагают машинистам (17% от всех вакансий с доходом свыше 150 тысяч рублей)», — говорится в сообщении аналитиков. При этом 57% дорогих вакансий предполагают работу вахтовым методом. Кроме того чаще остальных зарплату в 150 тысяч в регионе предлагают водителям, сварщикам, автомеханикам, электромонтажникам. Среди других наиболее высокооплачиваемых профессий также врачи, геодезисты, менеджеры по продажам, технологи и агенты по недвижимости. «Компании, которые готовы предлагать зарплаты от 150 тысяч рублей, как правило работают в отраслях „Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование“ (19%), „Нефть и газ“ (16%), „Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие“ (8%), „Услуги для бизнеса“ (6%) и „Автомобильный бизнес“ (5%)», — добавляют в HeadHunter. Ранее URA.RU рассказывало о том, сколько студенты ХМАО хотят зарабатывать после вуза. Самые высокие зарплатные ожидания оказались у учащихся Нижневартовского госуниверситета — 44,5 тысячи рублей.
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