HeadHunter назвал самую дорогую рабочую профессию в ХМАО

HeadHunter: самой дорогой рабочей профессией в ХМАО стал машинист

26 января 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

В ХМАО машинистам предлагают зарплату в 150 тысяч рублей чаще остальных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО чаще всего высокую зарплату от 150 тысяч предлагают машинистам. Это около 17% от всех вакансий с подобным уровнем оплаты в регионе, сообщили URA.RU аналитики компании HeadHunter. «За неполный январь 2023 года в ХМАО было открыто свыше 700 вакансий, предлагающих заработную плату от 150 тысяч рублей и выше — это в 3,2 раза больше, чем в январе 2022 года. Чаще всего такую зарплату в регионе сегодня предлагают машинистам (17% от всех вакансий с доходом свыше 150 тысяч рублей)», — говорится в сообщении аналитиков. При этом 57% дорогих вакансий предполагают работу вахтовым методом. Кроме того чаще остальных зарплату в 150 тысяч в регионе предлагают водителям, сварщикам, автомеханикам, электромонтажникам. Среди других наиболее высокооплачиваемых профессий также врачи, геодезисты, менеджеры по продажам, технологи и агенты по недвижимости. «Компании, которые готовы предлагать зарплаты от 150 тысяч рублей, как правило работают в отраслях „Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование“ (19%), „Нефть и газ“ (16%), „Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие“ (8%), „Услуги для бизнеса“ (6%) и „Автомобильный бизнес“ (5%)», — добавляют в HeadHunter. Ранее URA.RU рассказывало о том, сколько студенты ХМАО хотят зарабатывать после вуза. Самые высокие зарплатные ожидания оказались у учащихся Нижневартовского госуниверситета — 44,5 тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО чаще всего высокую зарплату от 150 тысяч предлагают машинистам. Это около 17% от всех вакансий с подобным уровнем оплаты в регионе, сообщили URA.RU аналитики компании HeadHunter. «За неполный январь 2023 года в ХМАО было открыто свыше 700 вакансий, предлагающих заработную плату от 150 тысяч рублей и выше — это в 3,2 раза больше, чем в январе 2022 года. Чаще всего такую зарплату в регионе сегодня предлагают машинистам (17% от всех вакансий с доходом свыше 150 тысяч рублей)», — говорится в сообщении аналитиков. При этом 57% дорогих вакансий предполагают работу вахтовым методом. Кроме того чаще остальных зарплату в 150 тысяч в регионе предлагают водителям, сварщикам, автомеханикам, электромонтажникам. Среди других наиболее высокооплачиваемых профессий также врачи, геодезисты, менеджеры по продажам, технологи и агенты по недвижимости. «Компании, которые готовы предлагать зарплаты от 150 тысяч рублей, как правило работают в отраслях „Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование“ (19%), „Нефть и газ“ (16%), „Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие“ (8%), „Услуги для бизнеса“ (6%) и „Автомобильный бизнес“ (5%)», — добавляют в HeadHunter. Ранее URA.RU рассказывало о том, сколько студенты ХМАО хотят зарабатывать после вуза. Самые высокие зарплатные ожидания оказались у учащихся Нижневартовского госуниверситета — 44,5 тысячи рублей.