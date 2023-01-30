Мэр Шадринска огласил результаты выборов, ход которых возмутил горожан

31 января 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Общественники решили жаловаться на ход голосования в Шадринске в прокуратуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общественная территория для семейного и активного отдыха в районе лыжной базы в поселке Звездный Шадринска набрала наибольшее количество голосов на выборах территорий для благоустройства по федеральной программе. Об этом рассказал глава Шадринска Антон Мокан во время прямого эфира в группе ЦУР Курганской области во «ВКонтакте». Ранее ход голосования возмутил некоторых горожан. «Итоги на данный момент подвели. Первое место заняла территория отдыха и спорта, она наибольшее количество голосов выиграла. Дальше будет проводиться работа по проектированию этой территории, подготовка полного комплекта документов и предоставление его на всероссийский конкурс. 8-й конкурс будет проходить по формированию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», — сказал Мокан. Общественник Леонид Коробицын сообщил URA.RU, что не согласен с результатами голосования и готов написать жалобу в прокуратуру. Также, по его сведениям, некоторые горожане уже направили жалобы в Генпрокуратуру. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске назревает скандал из-за выборов территории для благоустройства. По словам общественника Леонида Коробицына, перед началом голосования (электронного на сайте и по бланкам в мэрии) власти анонсировали три территории, а на старте голосования добавили четвертую — территорию для отдыха в районе лыжной базы. В голосовании лидировала парковая зона в Новом поселке, однако часть голосов за эту территорию аннулировали. Вместе с тем, за территорию лыжной базы агитировали физруки и спортсмены в учебных заведения Шадринска, бланки при этом выносили за пределы мэрии. В пресс-службе мэрии Шадринска поясняли, что голоса проходят модерацию системой и администраторами сайта, чтобы исключить повторяющиеся голоса и накрутку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Общественная территория для семейного и активного отдыха в районе лыжной базы в поселке Звездный Шадринска набрала наибольшее количество голосов на выборах территорий для благоустройства по федеральной программе. Об этом рассказал глава Шадринска Антон Мокан во время прямого эфира в группе ЦУР Курганской области во «ВКонтакте». Ранее ход голосования возмутил некоторых горожан. «Итоги на данный момент подвели. Первое место заняла территория отдыха и спорта, она наибольшее количество голосов выиграла. Дальше будет проводиться работа по проектированию этой территории, подготовка полного комплекта документов и предоставление его на всероссийский конкурс. 8-й конкурс будет проходить по формированию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», — сказал Мокан. Общественник Леонид Коробицын сообщил URA.RU, что не согласен с результатами голосования и готов написать жалобу в прокуратуру. Также, по его сведениям, некоторые горожане уже направили жалобы в Генпрокуратуру. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске назревает скандал из-за выборов территории для благоустройства. По словам общественника Леонида Коробицына, перед началом голосования (электронного на сайте и по бланкам в мэрии) власти анонсировали три территории, а на старте голосования добавили четвертую — территорию для отдыха в районе лыжной базы. В голосовании лидировала парковая зона в Новом поселке, однако часть голосов за эту территорию аннулировали. Вместе с тем, за территорию лыжной базы агитировали физруки и спортсмены в учебных заведения Шадринска, бланки при этом выносили за пределы мэрии. В пресс-службе мэрии Шадринска поясняли, что голоса проходят модерацию системой и администраторами сайта, чтобы исключить повторяющиеся голоса и накрутку.