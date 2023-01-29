До курганского курорта, об обновлении которого говорил Шумков, отремонтируют дорогу

30 января 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

В 2023 году в Курганской области отремонтируют 330 километров дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в этом году отремонтирую дорогу до санатория «Сосновая роща» в Звериноголовском округе. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале регионального правительства. Ранее губернатор Вадим Шумков сообщал, что данный курорт ждет модернизация. «До санатория „Сосновая роща“ отремонтируют 3,3 км в границах села Звериноголовское. <…> Региональная трасса от Звериноголовского до государственной границы с Казахстаном также будет сделана в 2023 году на протяжении 13 км. Конкурсные процедуры прошли в прошлом году», — указано в сообщении властей. Всего в этом году в регионе планируют отремонтировать 330 километров дорог. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» будет сделан 281километр. Работы начнутся в апреле. URA.RU писало, что Шумков сообщал о возможной комплексной модернизации «Сосновой рощи». По словам главы региона, обновления санатория рассмотрят после завершения основных работ на курорте «Озеро Медвежье» в Петуховском округе.

В Курганской области в этом году отремонтирую дорогу до санатория «Сосновая роща» в Звериноголовском округе. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале регионального правительства. Ранее губернатор Вадим Шумков сообщал, что данный курорт ждет модернизация. «До санатория „Сосновая роща“ отремонтируют 3,3 км в границах села Звериноголовское. <…> Региональная трасса от Звериноголовского до государственной границы с Казахстаном также будет сделана в 2023 году на протяжении 13 км. Конкурсные процедуры прошли в прошлом году», — указано в сообщении властей. Всего в этом году в регионе планируют отремонтировать 330 километров дорог. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» будет сделан 281километр. Работы начнутся в апреле. URA.RU писало, что Шумков сообщал о возможной комплексной модернизации «Сосновой рощи». По словам главы региона, обновления санатория рассмотрят после завершения основных работ на курорте «Озеро Медвежье» в Петуховском округе.