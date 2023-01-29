Врачи в ЯНАО не разрешают роженицам брать в больницу принадлежности для новорожденных

30 января 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Роженица из Надыма сообщила, что врачи не разрешили взять с собой пустышку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Надыма (ЯНАО) пожаловалась, что врачи в родильном отделении не разрешили взять с собой принадлежности для новорожденных и косметику для кормящих. В соцсети «ВКонтакте» горожанка предложила также написать об этом губернатору округа Дмитрию Артюхову. «Мамочки, скажите, пожалуйста, может пора написать петицию или жалобу в минздрав или губернатору. По поводу того, что у нас в роддом ничего не разрешают брать. Это просто ужас какой-то: пустышку нельзя, крема для сосков нельзя. В других городах в роддомах все разрешено», — написала анонимно автор. При этом жительницы города не разделили мнение автора. Многие отметили, что медики правы. «Если вы хотите свою сорочку, то вам необходимо взять на количество дней, например, 3 штуки постиранные и поглаженные. Никто не запрещает и пустышку, молокоотсос при необходимости выдадут», — написала Елена Краснова. «Три раза рожала в нашем роддоме, готовлюсь к 4 походу и очень довольна нашим роддомом», — добавила Анна Шацкая. Как пояснил агентству заместитель главврача по детству и родовспоможению Надымской ЦРБ Никита Антипенков, основной аргумент продиктован исключительно бытовыми моментами. Все младенческие аксессуары (особенно те, что ребенок будет брать в рот) нуждаются в частой стерилизации, обеспечить которую в условиях палаты невозможно, что может стать причиной заноса инфекции новорожденному. «Также важный момент, что основной задачей мамы и малыша в первые дни является налаживание грудного вскармливания. Первое правило — частое прикладывание к груди, по первому требованию. Использование и пустышки, и бутылочки может только навредить: свести к минимуму стимуляцию груди, что плохо скажется на поступлении в нее молока; сформировать у малыша неправильное представление о процессе кормления. А крема, такие как „Бепантен“, это лекарственные препараты и назначаются и применяются по назначению врача», — подчеркнул врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Надыма (ЯНАО) пожаловалась, что врачи в родильном отделении не разрешили взять с собой принадлежности для новорожденных и косметику для кормящих. В соцсети «ВКонтакте» горожанка предложила также написать об этом губернатору округа Дмитрию Артюхову. «Мамочки, скажите, пожалуйста, может пора написать петицию или жалобу в минздрав или губернатору. По поводу того, что у нас в роддом ничего не разрешают брать. Это просто ужас какой-то: пустышку нельзя, крема для сосков нельзя. В других городах в роддомах все разрешено», — написала анонимно автор. При этом жительницы города не разделили мнение автора. Многие отметили, что медики правы. «Если вы хотите свою сорочку, то вам необходимо взять на количество дней, например, 3 штуки постиранные и поглаженные. Никто не запрещает и пустышку, молокоотсос при необходимости выдадут», — написала Елена Краснова. «Три раза рожала в нашем роддоме, готовлюсь к 4 походу и очень довольна нашим роддомом», — добавила Анна Шацкая. Как пояснил агентству заместитель главврача по детству и родовспоможению Надымской ЦРБ Никита Антипенков, основной аргумент продиктован исключительно бытовыми моментами. Все младенческие аксессуары (особенно те, что ребенок будет брать в рот) нуждаются в частой стерилизации, обеспечить которую в условиях палаты невозможно, что может стать причиной заноса инфекции новорожденному. «Также важный момент, что основной задачей мамы и малыша в первые дни является налаживание грудного вскармливания. Первое правило — частое прикладывание к груди, по первому требованию. Использование и пустышки, и бутылочки может только навредить: свести к минимуму стимуляцию груди, что плохо скажется на поступлении в нее молока; сформировать у малыша неправильное представление о процессе кормления. А крема, такие как „Бепантен“, это лекарственные препараты и назначаются и применяются по назначению врача», — подчеркнул врач.