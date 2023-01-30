В Минобороны РФ намекнули на причастность США к пандемии коронавируса

Минобороны РФ: США проводили учения по распространению коронавируса за год до начала пандемии

30 января 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

США могут быть причастны к распространению коронавируса по всему миру, заявил Игорь Кириллов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 США могут быть напрямую причастные к распространению COVID-19 по всему миру. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. В качестве подтверждения своих слов, он отмечает, что в 2019 году, за год до глобальной пандемии коронавируса, в США проводили учения Event 201, с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции. «Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту. В том числе и к истинным целям американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов», — подчеркнул Игорь Кириллов в ходе брифинга. Он подчеркнул, что вызывает вопросы и высокая готовность американских производителей вакцин к началу пандемии. Он уточняет, что в 2019 году в университете Нью-Йорка проходили учения Event 201. В качестве легенды была использована ситуация, когда неизвестный (на тот момент) коронавирус переносился от летучей мыши к человеку. Также, отмечает Кириллов, в ходе учений были даны рекомендации на случай, если в ходе экспериментов будет получен вирус с усиленными свойствами патогенности и передачи. Также в Минобороны подчеркнули, что на основе анализа документов по изучению биологической активности в США, Вашингтон проводил подобные эксперименты еще с 2015 года. Ранее Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняла заявление о недопустимости разработки токсинного и биологического оружия. Что касается опасности COVID-19, ученый, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук предположил, что человечество может погибнуть от штамма коронавируса с уровнем смертности в 90%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США могут быть напрямую причастные к распространению COVID-19 по всему миру. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. В качестве подтверждения своих слов, он отмечает, что в 2019 году, за год до глобальной пандемии коронавируса, в США проводили учения Event 201, с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции. «Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту. В том числе и к истинным целям американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов», — подчеркнул Игорь Кириллов в ходе брифинга. Он подчеркнул, что вызывает вопросы и высокая готовность американских производителей вакцин к началу пандемии. Он уточняет, что в 2019 году в университете Нью-Йорка проходили учения Event 201. В качестве легенды была использована ситуация, когда неизвестный (на тот момент) коронавирус переносился от летучей мыши к человеку. Также, отмечает Кириллов, в ходе учений были даны рекомендации на случай, если в ходе экспериментов будет получен вирус с усиленными свойствами патогенности и передачи. Также в Минобороны подчеркнули, что на основе анализа документов по изучению биологической активности в США, Вашингтон проводил подобные эксперименты еще с 2015 года. Ранее Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняла заявление о недопустимости разработки токсинного и биологического оружия. Что касается опасности COVID-19, ученый, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук предположил, что человечество может погибнуть от штамма коронавируса с уровнем смертности в 90%.