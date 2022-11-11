Ученый Ковальчук предрек гибель почти всего человечества от COVID

Глава «Курчатовского института» Ковальчук предрек гибель 90% человечества от COVID

12 ноября 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

Человечество погибнет от COVID-19 c 90% смертностью, считает ученый Ковальчук Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Человечество погибнет от штамма COVID-19 c уровнем смертности 90%. С таким заявлением выступил ученый, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. «Сегодня вызов, вы должны понимать: атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает. Потому что убьют нас с вами другим путем — придет COVID со смертностью 90%, где из десяти человек девять умрут», — цитирует Ковальчука РБК. По мнению ученого, наибольшую угрозу миру представляет биологическая опасность. «Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство», — считает Ковальчук. Ранее URA.RU сообщало о главном эпидемиологе Екатеринбурга Харитонове, который считает, что коронавирус является хорошим диагностом, так как позволяет выявить другие заболевания за счет усиления их симптомов. Также агентство рассказывало, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США создали коронавирус искусственно и призвал их компенсировать затраты стран всего мира на борьбу с пандемией.

Человечество погибнет от штамма COVID-19 c уровнем смертности 90%. С таким заявлением выступил ученый, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. «Сегодня вызов, вы должны понимать: атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает. Потому что убьют нас с вами другим путем — придет COVID со смертностью 90%, где из десяти человек девять умрут», — цитирует Ковальчука РБК. По мнению ученого, наибольшую угрозу миру представляет биологическая опасность. «Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство», — считает Ковальчук. Ранее URA.RU сообщало о главном эпидемиологе Екатеринбурга Харитонове, который считает, что коронавирус является хорошим диагностом, так как позволяет выявить другие заболевания за счет усиления их симптомов. Также агентство рассказывало, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США создали коронавирус искусственно и призвал их компенсировать затраты стран всего мира на борьбу с пандемией.