В ОДКБ призвали к запрету биологического оружия

05 декабря 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

ОДКБ предлагает запретить биологическое и токсинное оружие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на пленарном заседании приняла заявление о недопустимости разработки токсинного и биологического оружия, а также о неукоснительном соблюдении Конвенции о запрещении биологического оружия. Согласно заявлению ОДКБ, страны, входящие в организацию, привержены миру, свободному от биологического оружия. «Заявляем о своей приверженности миру, свободному от биологического оружия, и исходим из того, что государственные органы стран ОДКБ объединят усилия в координации работы по безусловному выполнению конвенции на пространстве организации и укреплению законодательной базы в данной области», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОДКБ . Организация подчеркивает выросшую роль Конвенции о биологическом оружии в современном мире, поскольку существует возможность использовать достижения в сфере биотехнологий «не в мирных целях». Ранее стало известно о существовании 50 биолабораторий США на Украине у границ с Россией, об этом сообщали в Минобороны РФ. Предположительно, биолаборатории финансировались Пентагоном. В связи с этим ряд стран призвали ООН задействовать конвенцию о биологическом оружии. ООН, однако, проводить расследование отказалась, заявив, что не обладает мандатом и техническими возможностями для этого. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на пленарном заседании приняла заявление о недопустимости разработки токсинного и биологического оружия, а также о неукоснительном соблюдении Конвенции о запрещении биологического оружия. Согласно заявлению ОДКБ, страны, входящие в организацию, привержены миру, свободному от биологического оружия. «Заявляем о своей приверженности миру, свободному от биологического оружия, и исходим из того, что государственные органы стран ОДКБ объединят усилия в координации работы по безусловному выполнению конвенции на пространстве организации и укреплению законодательной базы в данной области», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОДКБ. Организация подчеркивает выросшую роль Конвенции о биологическом оружии в современном мире, поскольку существует возможность использовать достижения в сфере биотехнологий «не в мирных целях». Ранее стало известно о существовании 50 биолабораторий США на Украине у границ с Россией, об этом сообщали в Минобороны РФ. Предположительно, биолаборатории финансировались Пентагоном. В связи с этим ряд стран призвали ООН задействовать конвенцию о биологическом оружии. ООН, однако, проводить расследование отказалась, заявив, что не обладает мандатом и техническими возможностями для этого.