В ХМАО топ-менеджер дочки «ЛУКОЙЛа» пошел на повышение

Экс-директор «Урайнефтегаза» возглавил другое подразделение «ЛУКОЙЛа» Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Генеральный директор предприятия «Урайнефтегаз», входящего в состав компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергей Яскин ушел со своего поста, чтобы возглавить другое подразделение нефтяной корпорации — «Когалымнефтегаз». Об этом URA.RU сообщил источник в нефтегазовой отрасли.

«Яскин в „ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“ находился на хорошем счету. После смерти прежнего директора „Когалымнефтегаза“ Олега Зацепина встал вопрос о том, кто займет это кресло. Решено было доверить этот пост Яскину, для которого, по сути, этот переход является повышением», — сообщил инсайдер.

В приемной «Урайнефтегаза» подтвердили информацию об уходе Яскина в «Когалымнефтегаз». «Сейчас обязанности руководителя „Урайнефтегаза“ исполняет главный инженер Вадим Балыкин. Пока на пост генерального директора никто не утвержден, в феврале станет ясно, кто займет эту должность», — ответили на предприятии.

До «Урайнефтегаза» Сергей Яскин руководил «Чумпасснефтедобычей» и нефтедобывающим предприятием «Талинское». Учредителями этих организаций также выступала компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2022 умер генеральный директор «Когалымнефтегаза» Олег Зацепин. Помимо работы в нефтегазовой отрасли, он еще являлся депутатом Думы ХМАО шестого созыва.