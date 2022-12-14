В ХМАО умер топ-менеджер «дочки» ЛУКОЙЛа

Генеральный директор «Когалымнефтегаз» Олег Зацепин умер в ХМАО

15 декабря 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

Олег Зацепин был главой Когалымнефтегаза и депутатом думы ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Генеральный директор ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» и экс-депутат думы ХМАО Олег Зацепин умер. Об этом сообщает вице-спикер думы округа Наталья Западнова в своем telegram-канале. «Ушел из жизни Зацепин Олег Геннадьевич, генеральный директор ТПП „Когалымнефтегаз“ ООО „ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь“. Вместе с ним работали в VI созыве Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — отмечает Наталья Западнова. Олег Зацепин входил в комитеты думы по экономической политике и по бюджету. Родился в 1975 году. Ранее URA.RU рассказывало, что Олег Зацепин не стал принимать участие в праймериз Единой России летом 2021 года. Лидерами тогда стали: Василий Филипенко, собравший 12 тысяч 770 голосов, Руслан Проводников, за него проголосовали 10 тысяч 773 человека.

Генеральный директор ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» и экс-депутат думы ХМАО Олег Зацепин умер. Об этом сообщает вице-спикер думы округа Наталья Западнова в своем telegram-канале. «Ушел из жизни Зацепин Олег Геннадьевич, генеральный директор ТПП „Когалымнефтегаз“ ООО „ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь“. Вместе с ним работали в VI созыве Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — отмечает Наталья Западнова. Олег Зацепин входил в комитеты думы по экономической политике и по бюджету. Родился в 1975 году. Ранее URA.RU рассказывало, что Олег Зацепин не стал принимать участие в праймериз Единой России летом 2021 года. Лидерами тогда стали: Василий Филипенко, собравший 12 тысяч 770 голосов, Руслан Проводников, за него проголосовали 10 тысяч 773 человека.