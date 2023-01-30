Нарушительницу задержал другой экипаж ДПС Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске инспекторы ГИБДД попали в аварию, пытаясь догнать пьяную нарушительницу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции, несмотря на ДТП, пьяная женщина была задержана.

«В ходе погони инспекторы ГИБДД неоднократно требовали от сидевшей за рулем Skoda молодой девушки выполнить остановку. Преследуя автомобиль нарушительницы, на перекрестке улиц Каслинская и Калинина, двигаясь по второстепенной дороге с включенной световой и звуковой сигнализацией, экипаж ДПС совершил столкновение с автомобилем Honda», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города.

Там отметили, что преследование нарушительницы закончил другой экипаж ГАИ. Она было задержана. Ее состояние было подтверждено проведенным освидетельствованием. В отношении женщины составили административные протоколы по пяти статьям КоАП РФ.