Экс-посол РФ в США Макфол: Зеленского могут вынудить на определенные обязательства ради оружия

Президент Украины Владимир Зеленский может получить западное вооружение в виде ракет, истребителей, беспилотников и не только при условии, если он подпишет специальный документ, который обяжет его отказаться от атак российских территорий при помощи этого оружия. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.
«В обмен на получение этого оружия <…> Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России», — пояснил Майкл Макфол. Его слова приводит Foreign Affairs. Он предположил, что Запад нужно в приоритетном порядке выслать Киеву ракетные комплексы залпового огня ATACMS, а также истребители МиГ-29 и современные американские беспилотники Eagle и Reaper.
Ранее сообщалось, что Пентагон намерен отправить Украине истребители F-16. Но окончательное решение пока принято не было. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от отправки истребителей, пишет Life. А в Польше уточнили, что передадут Украине самолеты только в координации с НАТО, сообщает телеканал 360.
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Президент Украины Владимир Зеленский может получить западное вооружение в виде ракет, истребителей, беспилотников и не только при условии, если он подпишет специальный документ, который обяжет его отказаться от атак российских территорий при помощи этого оружия. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. «В обмен на получение этого оружия <…> Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России», — пояснил Майкл Макфол. Его слова приводит Foreign Affairs. Он предположил, что Запад нужно в приоритетном порядке выслать Киеву ракетные комплексы залпового огня ATACMS, а также истребители МиГ-29 и современные американские беспилотники Eagle и Reaper. Ранее сообщалось, что Пентагон намерен отправить Украине истребители F-16. Но окончательное решение пока принято не было. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от отправки истребителей, пишет Life. А в Польше уточнили, что передадут Украине самолеты только в координации с НАТО, сообщает телеканал 360.