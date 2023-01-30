Экс-посол РФ в США Макфол: Зеленского могут вынудить на определенные обязательства ради оружия

Макфол: Зеленского ради оружия могут обязать отказаться от атак по территориям РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, рсзо, Хаймарс, himars, M270
В обмен на оружие Зеленский может подписать соглашение о ненападении на территорию РФ, заявил Майкл Макфол Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может получить западное вооружение в виде ракет, истребителей, беспилотников и не только при условии, если он подпишет специальный документ, который обяжет его отказаться от атак российских территорий при помощи этого оружия. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.

«В обмен на получение этого оружия <…> Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России», — пояснил Майкл Макфол. Его слова приводит Foreign Affairs. Он предположил, что Запад нужно в приоритетном порядке выслать Киеву ракетные комплексы залпового огня ATACMS, а также истребители МиГ-29 и современные американские беспилотники Eagle и Reaper.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен отправить Украине истребители F-16. Но окончательное решение пока принято не было. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от отправки истребителей, пишет Life. А в Польше уточнили, что передадут Украине самолеты только в координации с НАТО, сообщает телеканал 360.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский может получить западное вооружение в виде ракет, истребителей, беспилотников и не только при условии, если он подпишет специальный документ, который обяжет его отказаться от атак российских территорий при помощи этого оружия. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. «В обмен на получение этого оружия <…> Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России», — пояснил Майкл Макфол. Его слова приводит Foreign Affairs. Он предположил, что Запад нужно в приоритетном порядке выслать Киеву ракетные комплексы залпового огня ATACMS, а также истребители МиГ-29 и современные американские беспилотники Eagle и Reaper. Ранее сообщалось, что Пентагон намерен отправить Украине истребители F-16. Но окончательное решение пока принято не было. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от отправки истребителей, пишет Life. А в Польше уточнили, что передадут Украине самолеты только в координации с НАТО, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...