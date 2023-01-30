Экс-посол РФ в США Макфол: Зеленского могут вынудить на определенные обязательства ради оружия

Макфол: Зеленского ради оружия могут обязать отказаться от атак по территориям РФ

30 января 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

В обмен на оружие Зеленский может подписать соглашение о ненападении на территорию РФ, заявил Майкл Макфол Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский может получить западное вооружение в виде ракет, истребителей, беспилотников и не только при условии, если он подпишет специальный документ, который обяжет его отказаться от атак российских территорий при помощи этого оружия. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. «В обмен на получение этого оружия <…> Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России», — пояснил Майкл Макфол. Его слова приводит Foreign Affairs. Он предположил, что Запад нужно в приоритетном порядке выслать Киеву ракетные комплексы залпового огня ATACMS, а также истребители МиГ-29 и современные американские беспилотники Eagle и Reaper. Ранее сообщалось, что Пентагон намерен отправить Украине истребители F-16. Но окончательное решение пока принято не было. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от отправки истребителей, пишет Life . А в Польше уточнили, что передадут Украине самолеты только в координации с НАТО, сообщает телеканал 360.

Президент Украины Владимир Зеленский может получить западное вооружение в виде ракет, истребителей, беспилотников и не только при условии, если он подпишет специальный документ, который обяжет его отказаться от атак российских территорий при помощи этого оружия. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. «В обмен на получение этого оружия <…> Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России», — пояснил Майкл Макфол. Его слова приводит Foreign Affairs. Он предположил, что Запад нужно в приоритетном порядке выслать Киеву ракетные комплексы залпового огня ATACMS, а также истребители МиГ-29 и современные американские беспилотники Eagle и Reaper. Ранее сообщалось, что Пентагон намерен отправить Украине истребители F-16. Но окончательное решение пока принято не было. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от отправки истребителей, пишет Life. А в Польше уточнили, что передадут Украине самолеты только в координации с НАТО, сообщает телеканал 360.