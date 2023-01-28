28 января 2023

Politico: в Пентагоне намерены отправить Украине истребители F-16

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НАТО. Москва, нато, истребитель, авиациия
Чиновников Пентагона склоняют к поставкам ВСУ военной авиации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Группа военных чиновников пытается незаметно подтолкнуть Пентагон к одобрению поставок Вооруженными силам Украины (ВСУ) истребителей F-16. Об этом заявили источники, знакомые с дискуссиями военных чиновников в ведомстве.

«Кампания внутри министерства обороны по истребителям (F-16 — прим. URA.RU) набирает обороты. Я не думаю, что мы против», — сообщил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник из Пентагона изданию Politico. Подчеркивается, однако, что окончательного решения принято еще не было.

Ранее официальный представитель украинских ВВС Юрий Игнат потребовал от западных партнеров несколько десятков американских истребителей F-16. Источники в военно-воздушных силах (ВВС) Великобритании сообщили, что Лондон готов направить Киеву истребители в случае вывода российских войск с Украины.

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Группа военных чиновников пытается незаметно подтолкнуть Пентагон к одобрению поставок Вооруженными силам Украины (ВСУ) истребителей F-16. Об этом заявили источники, знакомые с дискуссиями военных чиновников в ведомстве. «Кампания внутри министерства обороны по истребителям (F-16 — прим. URA.RU) набирает обороты. Я не думаю, что мы против», — сообщил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник из Пентагона изданию Politico. Подчеркивается, однако, что окончательного решения принято еще не было. Ранее официальный представитель украинских ВВС Юрий Игнат потребовал от западных партнеров несколько десятков американских истребителей F-16. Источники в военно-воздушных силах (ВВС) Великобритании сообщили, что Лондон готов направить Киеву истребители в случае вывода российских войск с Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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