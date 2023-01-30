Губернатор Шумков обсудил с челябинским бизнесменом новую стройку в Заозерном

30 января 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Глава Курганской области встретился с застройщиком из Челябинска (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с генеральным директором компании «Трест Магнитострой» (Челябинская область) Олегом Лакницким новое строительство малоэтажных домов в Заозерном. Информация была опубликована 30 января в официальном telegram-канале регионального правительства. «Стороны обсудили перспективы застройки большого участка площадью почти в 50 гектаров в Заозерном. Первая часть объектов состоит из 12-ти трехэтажных домов. Разрешение на строительство первого дома получено. Работы начнутся в этом году», — говорится в сообщении telegram-канала «Курганская область официально». Во встрече приняли участие заместитель губернатора Константин Малышев, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова и руководство строительной компании. Проект рассчитан до 2032 года. За это время застройщик планирует ввести 43 жилых дома общей площадью 931 885 кв. м. Будет сделана вся необходимая инфраструктура, рассчитанная на комфортное проживание 12 тысяч человек. Ранее URA.RU писало, что компания челябинского бизнесмена займется стройкой малоэтажных домов в Кургане. По данным Росреестра, кадастровая стоимость составляет более 34 миллионов рублей.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с генеральным директором компании «Трест Магнитострой» (Челябинская область) Олегом Лакницким новое строительство малоэтажных домов в Заозерном. Информация была опубликована 30 января в официальном telegram-канале регионального правительства. «Стороны обсудили перспективы застройки большого участка площадью почти в 50 гектаров в Заозерном. Первая часть объектов состоит из 12-ти трехэтажных домов. Разрешение на строительство первого дома получено. Работы начнутся в этом году», — говорится в сообщении telegram-канала «Курганская область официально». Во встрече приняли участие заместитель губернатора Константин Малышев, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова и руководство строительной компании. Проект рассчитан до 2032 года. За это время застройщик планирует ввести 43 жилых дома общей площадью 931 885 кв. м. Будет сделана вся необходимая инфраструктура, рассчитанная на комфортное проживание 12 тысяч человек. Ранее URA.RU писало, что компания челябинского бизнесмена займется стройкой малоэтажных домов в Кургане. По данным Росреестра, кадастровая стоимость составляет более 34 миллионов рублей.