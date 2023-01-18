Компания челябинского бизнесмена займется застройкой, которую лоббировал Шумков

18 января 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Компания челябинского бизнесмена Олега Лакницкого построит в Кургане трехэтажный дом (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания ООО «СЗ «Домострой», которая принадлежит челябинскому бизнесмену Олегу Лакницкому, займется малоэтажной застройкой в Кургане. Подрядная организация построит трехэтажный дом в Заозерном районе. Соответствующее разрешение выдано администрацией города. Ранее данный вид строительства лоббировал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «ООО «СЗ «Домострой» из города Магнитогорска Челябинской области. Разрешение на строительство трехэтажного жилого дома в Заозерном районе Кургана», — говорится в документе на сайте мэрии. По данным Росреестра, площадь земельного участка почти 52 тысячи квадратных метров. Кадастровая стоимость составляет более 34 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что курганские власти выставили на торги землю под малоэтажную застройку в микрорайоне Рябково. Два участка площадью свыше пяти тысяч квадратных метров продают более чем за три млн рублей. Также сообщалось о том, что компания «КПД Заказчик» из Челябинска построит в Кургане высотку. Строительство многоэтажного жилого дома запланировано в первом микрорайоне Заозерного.

Компания ООО «СЗ «Домострой», которая принадлежит челябинскому бизнесмену Олегу Лакницкому, займется малоэтажной застройкой в Кургане. Подрядная организация построит трехэтажный дом в Заозерном районе. Соответствующее разрешение выдано администрацией города. Ранее данный вид строительства лоббировал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «ООО «СЗ «Домострой» из города Магнитогорска Челябинской области. Разрешение на строительство трехэтажного жилого дома в Заозерном районе Кургана», — говорится в документе на сайте мэрии. По данным Росреестра, площадь земельного участка почти 52 тысячи квадратных метров. Кадастровая стоимость составляет более 34 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что курганские власти выставили на торги землю под малоэтажную застройку в микрорайоне Рябково. Два участка площадью свыше пяти тысяч квадратных метров продают более чем за три млн рублей. Также сообщалось о том, что компания «КПД Заказчик» из Челябинска построит в Кургане высотку. Строительство многоэтажного жилого дома запланировано в первом микрорайоне Заозерного.