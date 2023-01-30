В Перми завершено расследование о смертельной аварии на площади Карла Маркса

Полиция Перми завершила расследование уголовного дела о смертельной аварии с тремя погибшими на площади Карла Маркса, которая произошла 24 сентября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении пермяка, который въехал в остановку на площади Карла Маркса 24 сентября 2022 года. В результате ДТП три женщины, стоявшие возле остановки, скончались, еще одна получила тяжелые травмы», — сообщили в полиции.
По данным следствия, 70-летний водитель автомобиля Nissan в день аварии находился в болезненном состоянии, из-за чего не справился с управлением и допустил наезд на остановку. В ближайшее время дело, возбужденное в отношении мужчины, будет рассмотрено в Свердловском районном суде Перми. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
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