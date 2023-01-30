Курганцу грозит до 20 лет лишения свободы за нападение с ножом на полицейского

Житель Кургана предстанет перед судом за посягательство на жизнь сотрудника полиции, за что предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы, а также распространение наркотических средств. Об этом сообщили в СУ СКР по Курганской области.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Кургана. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 и ч.3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, покушение на незаконный сбыт наркотических средств)», — рассказали в управлении. Инцидент с ранением сотрудника полиции произошел в августе прошлого года.
Мужчина был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков. Во время задержания ранее судимый курганец оказал сопротивление силовикам и несколько раз ударил ножами одного из сотрудников. Полицейского доставили в больницу, в отношении задержанного возбудили уголовные дела.
Мужчина находится под стражей. Дело с обвинительным заключением передали в суд.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане силовиками был задержан наркораспространитель. При задержании он ранил полицейского.
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