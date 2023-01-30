Курганцу грозит до 20 лет лишения свободы за нападение с ножом на полицейского

31 января 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

В Кургане передали в суд дело горожанина, ранившего полицейского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана предстанет перед судом за посягательство на жизнь сотрудника полиции, за что предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы, а также распространение наркотических средств. Об этом сообщили в СУ СКР по Курганской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Кургана. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 и ч.3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, покушение на незаконный сбыт наркотических средств)», — рассказали в управлении. Инцидент с ранением сотрудника полиции произошел в августе прошлого года. Мужчина был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков. Во время задержания ранее судимый курганец оказал сопротивление силовикам и несколько раз ударил ножами одного из сотрудников. Полицейского доставили в больницу, в отношении задержанного возбудили уголовные дела. Мужчина находится под стражей. Дело с обвинительным заключением передали в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане силовиками был задержан наркораспространитель. При задержании он ранил полицейского.

Житель Кургана предстанет перед судом за посягательство на жизнь сотрудника полиции, за что предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы, а также распространение наркотических средств. Об этом сообщили в СУ СКР по Курганской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Кургана. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 и ч.3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, покушение на незаконный сбыт наркотических средств)», — рассказали в управлении. Инцидент с ранением сотрудника полиции произошел в августе прошлого года. Мужчина был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков. Во время задержания ранее судимый курганец оказал сопротивление силовикам и несколько раз ударил ножами одного из сотрудников. Полицейского доставили в больницу, в отношении задержанного возбудили уголовные дела. Мужчина находится под стражей. Дело с обвинительным заключением передали в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане силовиками был задержан наркораспространитель. При задержании он ранил полицейского.