30 января 2023

Пермяк открыл стрельбу по автобусу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые автобусы. Пермь, автобус, пермский период
От стрельбы стекла в автобусе пробило насквозь Фото:

Пермяк открыл стрельбу по автобусу маршрута №14, в котором в этот момент находились люди. ЧП произошло 25 января, когда транспорт двигался по улице Островского. О случившемся URA.RU рассказали в пресс-службе компании-перевозчика.

«25 января неизвестный открыл стрельбу по стеклам в салоне автобуса, следующего по маршруту №14. Стрельба велась целенаправленно по стеклам, пули попали в окно и среднюю дверь. В этот момент в салоне находились пассажиры, к счастью, никто не пострадал», — сообщили в организации.

Водитель автобуса вывела всех пассажиров из салона, а сама вызвала экстренные службы и полицию. Пермяк, устроивший стрельбу, после случившегося сбежал с места преступления. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Пуля попала в окно автобуса
Фото:
Последствия стрельбы по автобусу
Фото:

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Пермяк открыл стрельбу по автобусу маршрута №14, в котором в этот момент находились люди. ЧП произошло 25 января, когда транспорт двигался по улице Островского. О случившемся URA.RU рассказали в пресс-службе компании-перевозчика. «25 января неизвестный открыл стрельбу по стеклам в салоне автобуса, следующего по маршруту №14. Стрельба велась целенаправленно по стеклам, пули попали в окно и среднюю дверь. В этот момент в салоне находились пассажиры, к счастью, никто не пострадал», — сообщили в организации. Водитель автобуса вывела всех пассажиров из салона, а сама вызвала экстренные службы и полицию. Пермяк, устроивший стрельбу, после случившегося сбежал с места преступления. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...