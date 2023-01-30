Пермяк открыл стрельбу по автобусу. Фото

31 января 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

От стрельбы стекла в автобусе пробило насквозь Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермяк открыл стрельбу по автобусу маршрута №14, в котором в этот момент находились люди. ЧП произошло 25 января, когда транспорт двигался по улице Островского. О случившемся URA.RU рассказали в пресс-службе компании-перевозчика. «25 января неизвестный открыл стрельбу по стеклам в салоне автобуса, следующего по маршруту №14. Стрельба велась целенаправленно по стеклам, пули попали в окно и среднюю дверь. В этот момент в салоне находились пассажиры, к счастью, никто не пострадал», — сообщили в организации. Водитель автобуса вывела всех пассажиров из салона, а сама вызвала экстренные службы и полицию. Пермяк, устроивший стрельбу, после случившегося сбежал с места преступления. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Пуля попала в окно автобуса Фото: пресс-служба «РТ Лайн» Последствия стрельбы по автобусу Фото: пресс-служба «РТ Лайн»

Пермяк открыл стрельбу по автобусу маршрута №14, в котором в этот момент находились люди. ЧП произошло 25 января, когда транспорт двигался по улице Островского. О случившемся URA.RU рассказали в пресс-службе компании-перевозчика. «25 января неизвестный открыл стрельбу по стеклам в салоне автобуса, следующего по маршруту №14. Стрельба велась целенаправленно по стеклам, пули попали в окно и среднюю дверь. В этот момент в салоне находились пассажиры, к счастью, никто не пострадал», — сообщили в организации. Водитель автобуса вывела всех пассажиров из салона, а сама вызвала экстренные службы и полицию. Пермяк, устроивший стрельбу, после случившегося сбежал с места преступления. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.