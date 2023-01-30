Жительница Салехарда купила хлеб из будущего в «Пятерочке» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Салехарда (ЯНАО) 30 января в магазине торговой сети «Пятерочка» приобрела хлеб, на упаковке которого была дата изготовления 31 января. Об этом написала Елена Яковлевна в группе «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте».

«В „Пятерочке“ купила сегодня хлеб из будущего. Ошиблись маркировкой?» — написала Елена Яковлевна. В комментариях женщина добавила, что на полке были хлебобулочные изделия с датой изготовления 28, 29 и 31 января.

В комментариях горожане поддержали женщину и попросили поделиться впечатлениями от хлеба из будущего. Служба поддержки магазина обещала разобраться в сложившейся ситуации.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу компании X5 Group, которая руководит розничными магазинами «Пятерочка». На момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нового Уренгоя пожаловался на кондитерский дом, в котором продаются торты из будущего. Представитель кондитерской рассказала корреспонденту, что ошибка была совершенна по вине одного из сотрудников.