30 января 2023
29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Хлеб из будущего удивил жительницу ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, хлеб, магазин, супермаркет, хлебобулочная продукция, продукты питания
Жительница Салехарда купила хлеб из будущего в «Пятерочке» Фото:

Жительница Салехарда (ЯНАО) 30 января в магазине торговой сети «Пятерочка» приобрела хлеб, на упаковке которого была дата изготовления 31 января. Об этом написала Елена Яковлевна в группе «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте».

«В „Пятерочке“ купила сегодня хлеб из будущего. Ошиблись маркировкой?» — написала Елена Яковлевна. В комментариях женщина добавила, что на полке были хлебобулочные изделия с датой изготовления 28, 29 и 31 января.

В комментариях горожане поддержали женщину и попросили поделиться впечатлениями от хлеба из будущего. Служба поддержки магазина обещала разобраться в сложившейся ситуации.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу компании X5 Group, которая руководит розничными магазинами «Пятерочка». На момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нового Уренгоя пожаловался на кондитерский дом, в котором продаются торты из будущего. Представитель кондитерской рассказала корреспонденту, что ошибка была совершенна по вине одного из сотрудников.

В Салехарде женщина купила хлеб из будущего

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Жительница Салехарда (ЯНАО) 30 января в магазине торговой сети «Пятерочка» приобрела хлеб, на упаковке которого была дата изготовления 31 января. Об этом написала Елена Яковлевна в группе «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте». «В „Пятерочке“ купила сегодня хлеб из будущего. Ошиблись маркировкой?» — написала Елена Яковлевна. В комментариях женщина добавила, что на полке были хлебобулочные изделия с датой изготовления 28, 29 и 31 января. В комментариях горожане поддержали женщину и попросили поделиться впечатлениями от хлеба из будущего. Служба поддержки магазина обещала разобраться в сложившейся ситуации. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу компании X5 Group, которая руководит розничными магазинами «Пятерочка». На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нового Уренгоя пожаловался на кондитерский дом, в котором продаются торты из будущего. Представитель кондитерской рассказала корреспонденту, что ошибка была совершенна по вине одного из сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...