Генпрокурор Краснов: в РФ незаконно мобилизовали 9 тысяч человек

Генпрокурор Краснов отчитался перед Путиным о возвращении незаконно мобилизованных россиян
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Удалось вернуть домой около 9 тысяч мобилизованных россиян, заявил Игорь Краснов Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Благодаря успешной работе прокуроров удалось вернуть домой более девяти тысяч незаконно мобилизованных граждан РФ. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы. В том числе те, кто по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы», — подчеркнул Игорь Краснов. Встреча проходит 31 января. В ходе нее обсуждались приоритетные направления работы надзорного ведомства. Информация о встрече опубликована на официальном сайте Кремля.

Ранее Краснов подчеркивал, что прокуроры не должны тратить более трех суток на работу с обращением каждого гражданина по вопросу частичной мобилизации. Частичная мобилизация проходила в стране с 21 сентября. В ходе нее были набраны 300 тысяч граждан.

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Благодаря успешной работе прокуроров удалось вернуть домой более девяти тысяч незаконно мобилизованных граждан РФ. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы. В том числе те, кто по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы», — подчеркнул Игорь Краснов. Встреча проходит 31 января. В ходе нее обсуждались приоритетные направления работы надзорного ведомства. Информация о встрече опубликована на официальном сайте Кремля. Ранее Краснов подчеркивал, что прокуроры не должны тратить более трех суток на работу с обращением каждого гражданина по вопросу частичной мобилизации. Частичная мобилизация проходила в стране с 21 сентября. В ходе нее были набраны 300 тысяч граждан.
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