Генпрокурор РФ запретил обрабатывать жалобы мобилизованных дольше трех суток

12 октября 2022 в 09:19 Размер текста - 17 +

Прокуроры должны обрабатывать обращения призывников в течение трех суток, заявил Игорь Краснов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Прокуроры не должны тратить более трех суток на работу с обращением каждого гражданина по вопросу частичной мобилизации. Соответствующее указание дал генеральный прокурор России Игорь Краснов. «На личный прием к прокурорам обратились тысячи граждан. По каждому обращению проводятся оперативные, тщательные проверки. По моему указанию работа прокуроров с каждым отдельным обращением не должна выходить за рамки трех суток», — сказал Краснов в интервью РИА «Новости». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства не раз обращался к губернаторам регионов с требованием держать под постоянным контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации, сообщает РАПСИ. По словам Путина, мобилизация необходима для защиты суверенитета и целостности страны в нынешней ситуации.

Прокуроры не должны тратить более трех суток на работу с обращением каждого гражданина по вопросу частичной мобилизации. Соответствующее указание дал генеральный прокурор России Игорь Краснов. «На личный прием к прокурорам обратились тысячи граждан. По каждому обращению проводятся оперативные, тщательные проверки. По моему указанию работа прокуроров с каждым отдельным обращением не должна выходить за рамки трех суток», — сказал Краснов в интервью РИА «Новости». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства не раз обращался к губернаторам регионов с требованием держать под постоянным контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации, сообщает РАПСИ. По словам Путина, мобилизация необходима для защиты суверенитета и целостности страны в нынешней ситуации.