Генпрокурор РФ запретил обрабатывать жалобы мобилизованных дольше трех суток

Прокуроры не должны тратить более трех суток на работу с обращением каждого гражданина по вопросу частичной мобилизации. Соответствующее указание дал генеральный прокурор России Игорь Краснов.
«На личный прием к прокурорам обратились тысячи граждан. По каждому обращению проводятся оперативные, тщательные проверки. По моему указанию работа прокуроров с каждым отдельным обращением не должна выходить за рамки трех суток», — сказал Краснов в интервью РИА «Новости».
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства не раз обращался к губернаторам регионов с требованием держать под постоянным контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации, сообщает РАПСИ. По словам Путина, мобилизация необходима для защиты суверенитета и целостности страны в нынешней ситуации.
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Прокуроры не должны тратить более трех суток на работу с обращением каждого гражданина по вопросу частичной мобилизации. Соответствующее указание дал генеральный прокурор России Игорь Краснов. «На личный прием к прокурорам обратились тысячи граждан. По каждому обращению проводятся оперативные, тщательные проверки. По моему указанию работа прокуроров с каждым отдельным обращением не должна выходить за рамки трех суток», — сказал Краснов в интервью РИА «Новости». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства не раз обращался к губернаторам регионов с требованием держать под постоянным контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации, сообщает РАПСИ. По словам Путина, мобилизация необходима для защиты суверенитета и целостности страны в нынешней ситуации.