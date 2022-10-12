Генпрокурор РФ запретил обрабатывать жалобы мобилизованных дольше трех суток

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Отправка мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных
Прокуроры должны обрабатывать обращения призывников в течение трех суток, заявил Игорь Краснов Фото:
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Мобилизация в России

Прокуроры не должны тратить более трех суток на работу с обращением каждого гражданина по вопросу частичной мобилизации. Соответствующее указание дал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«На личный прием к прокурорам обратились тысячи граждан. По каждому обращению проводятся оперативные, тщательные проверки. По моему указанию работа прокуроров с каждым отдельным обращением не должна выходить за рамки трех суток», — сказал Краснов в интервью РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства не раз обращался к губернаторам регионов с требованием держать под постоянным контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации, сообщает РАПСИ. По словам Путина, мобилизация необходима для защиты суверенитета и целостности страны в нынешней ситуации.

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Прокуроры не должны тратить более трех суток на работу с обращением каждого гражданина по вопросу частичной мобилизации. Соответствующее указание дал генеральный прокурор России Игорь Краснов. «На личный прием к прокурорам обратились тысячи граждан. По каждому обращению проводятся оперативные, тщательные проверки. По моему указанию работа прокуроров с каждым отдельным обращением не должна выходить за рамки трех суток», — сказал Краснов в интервью РИА «Новости». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства не раз обращался к губернаторам регионов с требованием держать под постоянным контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации, сообщает РАПСИ. По словам Путина, мобилизация необходима для защиты суверенитета и целостности страны в нынешней ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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