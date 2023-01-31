Пермяк отсудил у ТЦ 260 тысяч рублей за перелом

Краевой суд оставил решение первой инстанции без изменений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяк отсудил у ТЦ «Семья пятниц» более 260 тысяч рублей за перелом, полученный в торговом центре. Пострадавший получил травму из-за скользкого пола, сообщается на сайте Пермского краевого суда.

«Учитывая степень физических и нравственных страданий истца, Добрянский районный суд Пермского края постановил взыскать с ООО „Еврокапитал-Управляющая компания“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 220000 руб. Кроме того, ответчик должен компенсировать убытки в размере 5563,14 руб. и утраченный заработок в сумме 41079,56 руб.», — говорится на сайте. Краевой суд, куда была подана апелляция, оставил решение в силе.

Пермяк получил травму между первой и второй дверью входной группы ТЦ. Из-за ненадлежащей уборки пол был скользким и покрылся льдом. В результате чего истец упал и получил закрытый перелом лодыжки. Руководство торгового центра не пыталось компенсировать ущерб, поэтому пермяк обратился в суд.