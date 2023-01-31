Пермяк отсудил у ТЦ 260 тысяч рублей за перелом

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебное дело
Краевой суд оставил решение первой инстанции без изменений Фото:

Пермяк отсудил у ТЦ «Семья пятниц» более 260 тысяч рублей за перелом, полученный в торговом центре. Пострадавший получил травму из-за скользкого пола, сообщается на сайте Пермского краевого суда.

«Учитывая степень физических и нравственных страданий истца, Добрянский районный суд Пермского края постановил взыскать с ООО „Еврокапитал-Управляющая компания“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 220000 руб. Кроме того, ответчик должен компенсировать убытки в размере 5563,14 руб. и утраченный заработок в сумме 41079,56 руб.», — говорится на сайте. Краевой суд, куда была подана апелляция, оставил решение в силе.

Пермяк получил травму между первой и второй дверью входной группы ТЦ. Из-за ненадлежащей уборки пол был скользким и покрылся льдом. В результате чего истец упал и получил закрытый перелом лодыжки. Руководство торгового центра не пыталось компенсировать ущерб, поэтому пермяк обратился в суд.

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Пермяк отсудил у ТЦ «Семья пятниц» более 260 тысяч рублей за перелом, полученный в торговом центре. Пострадавший получил травму из-за скользкого пола, сообщается на сайте Пермского краевого суда. «Учитывая степень физических и нравственных страданий истца, Добрянский районный суд Пермского края постановил взыскать с ООО „Еврокапитал-Управляющая компания“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 220000 руб. Кроме того, ответчик должен компенсировать убытки в размере 5563,14 руб. и утраченный заработок в сумме 41079,56 руб.», — говорится на сайте. Краевой суд, куда была подана апелляция, оставил решение в силе. Пермяк получил травму между первой и второй дверью входной группы ТЦ. Из-за ненадлежащей уборки пол был скользким и покрылся льдом. В результате чего истец упал и получил закрытый перелом лодыжки. Руководство торгового центра не пыталось компенсировать ущерб, поэтому пермяк обратился в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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