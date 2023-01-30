Мать пятиклассницы-инвалида из ХМАО обвинила учителя в травле

31 января 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске учителя обвинили в травле ребенка с ОВЗ Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нефтеюганске мать ученицы пятого класса, страдающей нарушениями опорно-двигательного аппарата и вынужденной передвигаться на инвалидной коляске, пожаловалась на травлю со стороны учительницы. Женщина написала в сообществе «Наш Юганск», что на нее и ее дочь педагог регулярно пишет кляузы, снимает ребенка на телефон без разрешения и оказывает моральное давление. «Учительница литературы в беседе со мной сказала, что ребенку с ОВЗ вообще не место в общеобразовательной школе, якобы она не вписывается. Моя дочь прилежно учится, выполняет самостоятельно все домашние задания и действительно рада учиться как все среди ровесников. Педагог регулярно оказывает на меня моральное давление, унижает и оскорбляет своими сочинениями, снимает на телефон без разрешения, ведет себя неадекватно», — пишет мать девочки. По словам женщины, учительница пишет на ребенка докладные, отказалась аттестовать за вторую четверть, хотя девочка обучается по указанному предмету у другого преподавателя. «Сейчас она продолжает писать докладные и разные кляузы на меня, мою семью, руководство школы, департамент образования города, на всех, кто принял участие в защите моей дочери, сеет склоки, настраивает коллектив, распространяет сплетни и ложные сведения о нас в социальных сетях», — добавила женщина. В ответ на публикацию педагог разместила комментарий, в котором сообщила, что сама подверглась травле со стороны администрации города и департамента образования. «Я имею активную гражданскую позицию и обращалась с другими педагогами школы к главе города, указывая на возможные факты коррупции и мошеннические схемы в школе», — прокомментировала учительница. По ее словам, на сторону педагога встали Следственный комитет и прокуратура города, а к травле ребенка она никакого отношения не имеет. Как именно связана позиция учительницы травля ребенка, педагог не уточнила. Корреспондент URA.RU обратился с запросами в департамент образования Нефтеюганска и правоохранительные органы, но на момент публикации ответы не были получены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нефтеюганске мать ученицы пятого класса, страдающей нарушениями опорно-двигательного аппарата и вынужденной передвигаться на инвалидной коляске, пожаловалась на травлю со стороны учительницы. Женщина написала в сообществе «Наш Юганск», что на нее и ее дочь педагог регулярно пишет кляузы, снимает ребенка на телефон без разрешения и оказывает моральное давление. «Учительница литературы в беседе со мной сказала, что ребенку с ОВЗ вообще не место в общеобразовательной школе, якобы она не вписывается. Моя дочь прилежно учится, выполняет самостоятельно все домашние задания и действительно рада учиться как все среди ровесников. Педагог регулярно оказывает на меня моральное давление, унижает и оскорбляет своими сочинениями, снимает на телефон без разрешения, ведет себя неадекватно», — пишет мать девочки. По словам женщины, учительница пишет на ребенка докладные, отказалась аттестовать за вторую четверть, хотя девочка обучается по указанному предмету у другого преподавателя. «Сейчас она продолжает писать докладные и разные кляузы на меня, мою семью, руководство школы, департамент образования города, на всех, кто принял участие в защите моей дочери, сеет склоки, настраивает коллектив, распространяет сплетни и ложные сведения о нас в социальных сетях», — добавила женщина. В ответ на публикацию педагог разместила комментарий, в котором сообщила, что сама подверглась травле со стороны администрации города и департамента образования. «Я имею активную гражданскую позицию и обращалась с другими педагогами школы к главе города, указывая на возможные факты коррупции и мошеннические схемы в школе», — прокомментировала учительница. По ее словам, на сторону педагога встали Следственный комитет и прокуратура города, а к травле ребенка она никакого отношения не имеет. Как именно связана позиция учительницы травля ребенка, педагог не уточнила. Корреспондент URA.RU обратился с запросами в департамент образования Нефтеюганска и правоохранительные органы, но на момент публикации ответы не были получены.