The Sun: британские военные ремонтировали ядерный реактор суперклеем

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, флот, подводная лодка, подлодка, stock, субмарина
Сотрудники оборонного подрядчика Babcock пытались прикрепить болты ядерного реактора при помощи клея, пишут авторы газеты Фото:

Британские военные попытались приклеить болты в ядерном реакторе подлодки при помощи клея. Об этом сообщает The Sun.

«Болты были срезаны из-за чрезмерного натяжения, но вместо того, чтобы сообщить о повреждении и потратить время на рассверливание сломанных валов, но персонал оборонного подрядчика Babcock приклеил головки обратно», — сообщает британское издание. Уточняется, что болты были срезаны в ядерном реакторе.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже отреагировал на данный инцидент и потребовал объяснений от оборонного подрядчика Babcock. Объясниться тот не смог.

Ранее авторы Thw Sun также сообщила о столкновении подлодки РФ и британского фрегата. Данный инцидент произошел в 200 милях к северу от Шотландии в 2020 году. Авторы также ссылались на заявления источника из ВМФ Британии, где тот выражал сомнения, что данное столкновение могло произойти случайно.

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Британские военные попытались приклеить болты в ядерном реакторе подлодки при помощи клея. Об этом сообщает The Sun. «Болты были срезаны из-за чрезмерного натяжения, но вместо того, чтобы сообщить о повреждении и потратить время на рассверливание сломанных валов, но персонал оборонного подрядчика Babcock приклеил головки обратно», — сообщает британское издание. Уточняется, что болты были срезаны в ядерном реакторе. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже отреагировал на данный инцидент и потребовал объяснений от оборонного подрядчика Babcock. Объясниться тот не смог. Ранее авторы Thw Sun также сообщила о столкновении подлодки РФ и британского фрегата. Данный инцидент произошел в 200 милях к северу от Шотландии в 2020 году. Авторы также ссылались на заявления источника из ВМФ Британии, где тот выражал сомнения, что данное столкновение могло произойти случайно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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