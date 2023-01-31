The Sun: британские военные ремонтировали ядерный реактор суперклеем

31 января 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Сотрудники оборонного подрядчика Babcock пытались прикрепить болты ядерного реактора при помощи клея, пишут авторы газеты Фото: Министерство обороны Великобритании Британские военные попытались приклеить болты в ядерном реакторе подлодки при помощи клея. Об этом сообщает The Sun. «Болты были срезаны из-за чрезмерного натяжения, но вместо того, чтобы сообщить о повреждении и потратить время на рассверливание сломанных валов, но персонал оборонного подрядчика Babcock приклеил головки обратно», — сообщает британское издание . Уточняется, что болты были срезаны в ядерном реакторе. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже отреагировал на данный инцидент и потребовал объяснений от оборонного подрядчика Babcock. Объясниться тот не смог. Ранее авторы Thw Sun также сообщила о столкновении подлодки РФ и британского фрегата. Данный инцидент произошел в 200 милях к северу от Шотландии в 2020 году. Авторы также ссылались на заявления источника из ВМФ Британии, где тот выражал сомнения, что данное столкновение могло произойти случайно.

Британские военные попытались приклеить болты в ядерном реакторе подлодки при помощи клея. Об этом сообщает The Sun. «Болты были срезаны из-за чрезмерного натяжения, но вместо того, чтобы сообщить о повреждении и потратить время на рассверливание сломанных валов, но персонал оборонного подрядчика Babcock приклеил головки обратно», — сообщает британское издание. Уточняется, что болты были срезаны в ядерном реакторе. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже отреагировал на данный инцидент и потребовал объяснений от оборонного подрядчика Babcock. Объясниться тот не смог. Ранее авторы Thw Sun также сообщила о столкновении подлодки РФ и британского фрегата. Данный инцидент произошел в 200 милях к северу от Шотландии в 2020 году. Авторы также ссылались на заявления источника из ВМФ Британии, где тот выражал сомнения, что данное столкновение могло произойти случайно.