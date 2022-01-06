06 января 2022

The Sun сообщил о столкновении подлодки РФ и британского фрегата

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка, варшанка, дизельная
Подлодка и фрегат столкнулись в 2020 году Фото:

Подводная лодка ВМФ России и фрегат Northumberland ВМС Великобритании столкнулись в 200 милях к северу от Шотландии в 2020 году. О этом пишет издание The Sun со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, подлодка задела трос эхолокатора британского фрегата, который ее отслеживал примерно в 200 милях к северу от Шотландии. По мнению источника в ВМС Великобритании, столкновение было случайным «с вероятностью миллион к одному».

Ранее также сообщалось, что фрегат HMS Westminster ВМС Великобритании в Северном море рядом с Шетландскими островами следит за кораблями Военно-морского флота России и находится в боеготовности. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

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Подводная лодка ВМФ России и фрегат Northumberland ВМС Великобритании столкнулись в 200 милях к северу от Шотландии в 2020 году. О этом пишет издание The Sun со ссылкой на собственный источник. По информации издания, подлодка задела трос эхолокатора британского фрегата, который ее отслеживал примерно в 200 милях к северу от Шотландии. По мнению источника в ВМС Великобритании, столкновение было случайным «с вероятностью миллион к одному». Ранее также сообщалось, что фрегат HMS Westminster ВМС Великобритании в Северном море рядом с Шетландскими островами следит за кораблями Военно-морского флота России и находится в боеготовности. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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