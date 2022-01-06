The Sun сообщил о столкновении подлодки РФ и британского фрегата

Подлодка и фрегат столкнулись в 2020 годуФото: официальный сайт Министерство обороны РФ
Подводная лодка ВМФ России и фрегат Northumberland ВМС Великобритании столкнулись в 200 милях к северу от Шотландии в 2020 году. О этом пишет издание The Sun со ссылкой на собственный источник.
По информации издания, подлодка задела трос эхолокатора британского фрегата, который ее отслеживал примерно в 200 милях к северу от Шотландии. По мнению источника в ВМС Великобритании, столкновение было случайным «с вероятностью миллион к одному».
Ранее также сообщалось, что фрегат HMS Westminster ВМС Великобритании в Северном море рядом с Шетландскими островами следит за кораблями Военно-морского флота России и находится в боеготовности. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
Подводная лодка ВМФ России и фрегат Northumberland ВМС Великобритании столкнулись в 200 милях к северу от Шотландии в 2020 году. О этом пишет издание The Sun со ссылкой на собственный источник. По информации издания, подлодка задела трос эхолокатора британского фрегата, который ее отслеживал примерно в 200 милях к северу от Шотландии. По мнению источника в ВМС Великобритании, столкновение было случайным «с вероятностью миллион к одному». Ранее также сообщалось, что фрегат HMS Westminster ВМС Великобритании в Северном море рядом с Шетландскими островами следит за кораблями Военно-морского флота России и находится в боеготовности. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.