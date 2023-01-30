Мэр Нового Уренгоя рассказал, когда откроется долгожданный спортивный объект в отдаленном районе

Воронов: открытие многофункциональной площадки в Лимбяяхе планируется осенью 2023 года

Власти планируют достроить площадку к осени 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многофункциональная площадка для детей и взрослых, которую ранее власти построили в районе Коротчаево, появится и в отдаленном районе Лимбяяха (ЯНАО) уже осенью 2023 года. Об этом глава города Андрей Воронов рассказал, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире.

«В этом году пришла очередь Лимбяяхи. Такая же площадка, а может быть и лучше, появится там. Работы начнутся уже в этом году. Сейчас разыгрывается контракт, подрядчики будут закупать все материалы. Как только погода позволит приступить к работам по благоустройству, то начнется строительство. Думаю, в сентябре—октябре мы сможем гулять по новой территории», — рассказал мэр.

Ранее в районе Коротчаево построили современную многофункциональную площадку «ТутоКруто». Власти открыли спортивный объект осенью 2023 года. Там есть мини-футбольное поле, скейт-парк, велосипедные и беговые дорожки, зона уличных тренажеров, а также канатный комплекс.