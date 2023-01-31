В Свердловской области пять человек погибли при отравлении угарным газом

От отравления угарным газом погибли трое мужчин и две женщины
В селе Дружинино в Нижнесергинском районе Свердловской области от отравления угарным газом умерли трое мужчин и две женщины. Об этом сообщили в ТАСС.
«Инцидент произошел вечером 31 января. При отравлении угарным газом погибли пять человек», — рассказали в ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.
На место инцидента направлены экстренные службы. Подробности выясняются.
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