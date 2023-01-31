31 января 2023

В Свердловской области пять человек погибли при отравлении угарным газом

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Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины екатеринбургским медикам. Екатеринбург, володин игорь, медицина, здравоохранение, фонд святой екатерины, машина скорой помощи, скорая помошь
От отравления угарным газом погибли трое мужчин и две женщины Фото:

В селе Дружинино в Нижнесергинском районе Свердловской области от отравления угарным газом умерли трое мужчин и две женщины. Об этом сообщили в ТАСС.

«Инцидент произошел вечером 31 января. При отравлении угарным газом погибли пять человек», — рассказали в ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

На место инцидента направлены экстренные службы. Подробности выясняются.

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В селе Дружинино в Нижнесергинском районе Свердловской области от отравления угарным газом умерли трое мужчин и две женщины. Об этом сообщили в ТАСС. «Инцидент произошел вечером 31 января. При отравлении угарным газом погибли пять человек», — рассказали в ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области. На место инцидента направлены экстренные службы. Подробности выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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