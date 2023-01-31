31 января 2023
30 января 2023

В Тюмени коттедж с дизайнерским ремонтом продают почти за миллион долларов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трехэтажный дом продают за 68 миллионов рублей Фото:

В Тюмени в Восточном районе выставлен на продажу коттедж за 68 миллионов рублей (примерно 964 тысячи долларов по данным Центробанка РФ). Соответствующее объявление опубликовано на платформе Avito.

«Коттедж площадью 540 квадратных метров расположен на участке 17 соток, с дизайнерским ремонтом и мебелью. Цена — 68 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

Коттедж расположен на улице Рождественской, на территории участка есть гараж. Рядом с трехэтажным коттеджем находятся супермаркет, детский сад, теннисный клуб и школа.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в деревне Патрушева продается коттедж за 82 миллиона рублей. В трехэтажном доме выполнен дизайнерский ремонт. По словам хозяина, новым владельцам достанется вся техника и мебель.

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В Тюмени в Восточном районе выставлен на продажу коттедж за 68 миллионов рублей (примерно 964 тысячи долларов по данным Центробанка РФ). Соответствующее объявление опубликовано на платформе Avito. «Коттедж площадью 540 квадратных метров расположен на участке 17 соток, с дизайнерским ремонтом и мебелью. Цена — 68 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Коттедж расположен на улице Рождественской, на территории участка есть гараж. Рядом с трехэтажным коттеджем находятся супермаркет, детский сад, теннисный клуб и школа. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в деревне Патрушева продается коттедж за 82 миллиона рублей. В трехэтажном доме выполнен дизайнерский ремонт. По словам хозяина, новым владельцам достанется вся техника и мебель.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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