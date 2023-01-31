Трехэтажный дом продают за 68 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени в Восточном районе выставлен на продажу коттедж за 68 миллионов рублей (примерно 964 тысячи долларов по данным Центробанка РФ). Соответствующее объявление опубликовано на платформе Avito.

«Коттедж площадью 540 квадратных метров расположен на участке 17 соток, с дизайнерским ремонтом и мебелью. Цена — 68 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

Коттедж расположен на улице Рождественской, на территории участка есть гараж. Рядом с трехэтажным коттеджем находятся супермаркет, детский сад, теннисный клуб и школа.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в деревне Патрушева продается коттедж за 82 миллиона рублей. В трехэтажном доме выполнен дизайнерский ремонт. По словам хозяина, новым владельцам достанется вся техника и мебель.