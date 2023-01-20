Коттедж расположен в деревне Патрушева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деревне Патрушева Тюменской области продают трехэтажный коттедж за 82 миллиона рублей (примерно 1,1 миллиона долларов по данным Центробанка РФ). Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.

«Коттедж площадью 480 квадратных метров на участке 16 соток. Три этажа, дизайнерский ремонт. Цена — 82 миллиона рублей», — сообщает продавец.

На территории участка есть гостевой дом, а также фундаменты для бани и теплицы. Рядом с коттеджем располагаются школа, продуктовый рынок, детский сад и больница. Хозяин отметил, что новым владельцам оставит всю мебель и технику.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают квартиру за 70 миллионов рублей. Она расположена недалеко от Цветного бульвара. Продавец указал, что в доме проживают только «влиятельные и успешные» соседи.