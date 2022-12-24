Под Белгородом подросток подорвался на неизвестном взрывном устройстве

24 декабря 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Ребенок наступил на неизвестное взрывное устройство, заявил Вячеслав Гладков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В поселке Щетиновка Белгородского района 14-летний подросток подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В селе Щетиновка Белгородского района ранен подросток. Четырнадцатилетний парень наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла его детонация», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Глава региона добавил, что мальчик был доставлен в областную детскую больницу с травматическим повреждением стопы и лица. Его состояние оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, уточнил Гладков. В октябре в Белгородском районе в руках у девятилетнего ребенка взорвался дрон ВСУ. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливали Белгородскую область запрещенными минами «Лепесток». Также ФСБ разоблачила агентов СБУ, готовивших диверсии и теракты на территории России, передает РАПСИ. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ. За время проведения СВО украинские боевики неоднократно обстреливали Белгородскую область.

В поселке Щетиновка Белгородского района 14-летний подросток подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В селе Щетиновка Белгородского района ранен подросток. Четырнадцатилетний парень наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла его детонация», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что мальчик был доставлен в областную детскую больницу с травматическим повреждением стопы и лица. Его состояние оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, уточнил Гладков. В октябре в Белгородском районе в руках у девятилетнего ребенка взорвался дрон ВСУ. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливали Белгородскую область запрещенными минами «Лепесток». Также ФСБ разоблачила агентов СБУ, готовивших диверсии и теракты на территории России, передает РАПСИ. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ. За время проведения СВО украинские боевики неоднократно обстреливали Белгородскую область.