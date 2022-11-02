Совбез ООН отказался проводить расследование о биолабораториях на Украине

СБ ООН отверг резолюцию РФ о биологических лабораториях на Украине

03 ноября 2022 в 02:11 Размер текста - 17 +

В СБ ООН не приняли резолюцию РФ о биолабораториях на Украине Фото: wikipedia.org/White House Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) отказался проводить расследование военно-биологической деятельности на Украине. Российская резолюция не набрала необходимое количество голосов. Страны СБ ООН не приняли российскую резолюцию о биологических лабораториях на Украине. Документ не набрал девять голосов, необходимых для его одобрения. Ранее ООН отказалась проводить расследование по биолабораториям США на Украине. В связи с этим Россия подала жалобу.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) отказался проводить расследование военно-биологической деятельности на Украине. Российская резолюция не набрала необходимое количество голосов. Страны СБ ООН не приняли российскую резолюцию о биологических лабораториях на Украине. Документ не набрал девять голосов, необходимых для его одобрения. Ранее ООН отказалась проводить расследование по биолабораториям США на Украине. В связи с этим Россия подала жалобу.