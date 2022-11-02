02 ноября 2022

Совбез ООН отказался проводить расследование о биолабораториях на Украине

СБ ООН отверг резолюцию РФ о биологических лабораториях на Украине
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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
В СБ ООН не приняли резолюцию РФ о биолабораториях на Украине Фото:

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) отказался проводить расследование военно-биологической деятельности на Украине. Российская резолюция не набрала необходимое количество голосов.

Страны СБ ООН не приняли российскую резолюцию о биологических лабораториях на Украине. Документ не набрал девять голосов, необходимых для его одобрения.

Ранее ООН отказалась проводить расследование по биолабораториям США на Украине. В связи с этим Россия подала жалобу.

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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) отказался проводить расследование военно-биологической деятельности на Украине. Российская резолюция не набрала необходимое количество голосов. Страны СБ ООН не приняли российскую резолюцию о биологических лабораториях на Украине. Документ не набрал девять голосов, необходимых для его одобрения. Ранее ООН отказалась проводить расследование по биолабораториям США на Украине. В связи с этим Россия подала жалобу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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