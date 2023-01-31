Украина намерена вернуть себе статус ядерной державы

01 февраля 2023 в 07:52 Размер текста - 17 +

Украина пожаловалась на отсутствие поддержки от ядерных держав Фото: Сергей Русанов © URA.RU Украина хочет начать дискуссию о ядерном статусе страны, но у Киева пока нет готового предложения, как это могло бы выглядеть. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. По его словам, Украину не поддержали США и Великобритания, а также другие ядерные страны. «Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от боевых действий. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию. У меня нет готового предложения для вас, как это могло бы выглядеть», — заявил Макеев в интервью Deutsche Welle (признано иноагентом в РФ). Украина в 1994 году отказалась от запасов ядерного оружия. Страна подписала Будапештский меморандум, взяв обещание о защите с других государств, которые были участниками этого договора. До начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский пригрозил разорвать Будапештский меморандум, если участники, среди которых есть РФ, не предоставят гарантии безопасности. Угрозы Украины о возрождении ядерной программы повлияли на решение о проведении спецоперации, цитирует RT замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.

Украина хочет начать дискуссию о ядерном статусе страны, но у Киева пока нет готового предложения, как это могло бы выглядеть. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. По его словам, Украину не поддержали США и Великобритания, а также другие ядерные страны. «Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от боевых действий. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию. У меня нет готового предложения для вас, как это могло бы выглядеть», — заявил Макеев в интервью Deutsche Welle (признано иноагентом в РФ). Украина в 1994 году отказалась от запасов ядерного оружия. Страна подписала Будапештский меморандум, взяв обещание о защите с других государств, которые были участниками этого договора. До начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский пригрозил разорвать Будапештский меморандум, если участники, среди которых есть РФ, не предоставят гарантии безопасности. Угрозы Украины о возрождении ядерной программы повлияли на решение о проведении спецоперации, цитирует RT замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.