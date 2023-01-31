Треть челябинцев планирует делать карьеру внутри своей компании

Карьерную лестницу у себя в компании планирует преодолеть каждый третий житель региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди жителей Челябинской области 32% имеют широкие возможности для карьерного роста. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, чаще всего о перспективах в ходе опроса заявляли энергетики и педагоги.

«О наличии широких возможностей карьерного роста в их компаниях заявил каждый третий работник из Челябинской области. Чаще всего об этом говорили представители компаний из энергетической, нефтегазовой и образовательной отраслей», — отметили в HeadHunter.

Также возможности для карьеры имеются в компаниях металлурги и служащие госорганизаций. Программы повышения квалификации и наставничество на предприятиях доступны для 25% респондентов. Повышать квалификацию обычно принято в сфере образования, а больше всего наставников нашлось в IT-секторе и металлургии.

О профессиональной переподготовке заявили 17% соискателей. Еще 12% могут посещать корпоративную библиотеку либо имеют абонемент для чтения книг в онлайн-библиотеке. Каждый десятый заявил, что в его компании на новые вакансии принято набирать людей прежде всего из числа действующих сотрудников.

При этом 39% заявляют, что никаких перспектив для карьеры по месту работы у них нет. Больше половины работников сферы жилищно-коммунального хозяйства и фирм-застройщиков признались, что на рост у себя не рассчитывают.