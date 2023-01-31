Почти половина челябинских мужчин готова уйти в декрет вместо жен

01 февраля 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Количество желающих уйти в декрет мужчин в Челябинске выросло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске 44% мужчин готовы уйти в декретный отпуск вместо жен. Как рассказали в пресс-службе сервиса SuperJob, в каждой шестой компании в 2022 году отпуск по уходу за ребенком оформляли мужчине. «Взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласились бы 44% мужчин в Челябинске. О том, что такая практика имеет место быть на предприятии, сообщили в 16% компаний», — отметили в SuperJob. По сравнению с ковидным 2020 годом количество желающих уйти в декрет мужчин выросло на 4%. При этом большинство опрошенных склоняются к устоявшейся практике: в отпуск отправится супруга. Каждый третий в декрет не уйдет ни при каких обстоятельствах. Такую возможность для себя скорее исключают, чем допускают, еще почти четверть респондентов. Доводы в пользу отпуска связаны с экономическими расчетами: если декрет окажется более выгодным для мужа, то он его и возьмет. Причины поступать иначе чаще всего определяются традициями, когда за ребенком ухаживает супруга. Один из респондентов, который уходил в декрет, отметил, что отпуском это назвать нельзя — скорее, каторгой.

В Челябинске 44% мужчин готовы уйти в декретный отпуск вместо жен. Как рассказали в пресс-службе сервиса SuperJob, в каждой шестой компании в 2022 году отпуск по уходу за ребенком оформляли мужчине. «Взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласились бы 44% мужчин в Челябинске. О том, что такая практика имеет место быть на предприятии, сообщили в 16% компаний», — отметили в SuperJob. По сравнению с ковидным 2020 годом количество желающих уйти в декрет мужчин выросло на 4%. При этом большинство опрошенных склоняются к устоявшейся практике: в отпуск отправится супруга. Каждый третий в декрет не уйдет ни при каких обстоятельствах. Такую возможность для себя скорее исключают, чем допускают, еще почти четверть респондентов. Доводы в пользу отпуска связаны с экономическими расчетами: если декрет окажется более выгодным для мужа, то он его и возьмет. Причины поступать иначе чаще всего определяются традициями, когда за ребенком ухаживает супруга. Один из респондентов, который уходил в декрет, отметил, что отпуском это назвать нельзя — скорее, каторгой.