31 января 2023

Почти половина челябинских мужчин готова уйти в декрет вместо жен

© Служба новостей «URA.RU»
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Горсад. Реконструкция. Курган, отец с ребенком, детская коляска
Количество желающих уйти в декрет мужчин в Челябинске выросло Фото:

В Челябинске 44% мужчин готовы уйти в декретный отпуск вместо жен. Как рассказали в пресс-службе сервиса SuperJob, в каждой шестой компании в 2022 году отпуск по уходу за ребенком оформляли мужчине. 

«Взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласились бы 44% мужчин в Челябинске. О том, что такая практика имеет место быть на предприятии, сообщили в 16% компаний», — отметили в SuperJob.

По сравнению с ковидным 2020 годом количество желающих уйти в декрет мужчин выросло на 4%. При этом большинство опрошенных склоняются к устоявшейся практике: в отпуск отправится супруга. Каждый третий в декрет не уйдет ни при каких обстоятельствах. Такую возможность для себя скорее исключают, чем допускают, еще почти четверть респондентов. 

Доводы в пользу отпуска связаны с экономическими расчетами: если декрет окажется более выгодным для мужа, то он его и возьмет. Причины поступать иначе чаще всего определяются традициями, когда за ребенком ухаживает супруга. Один из респондентов, который уходил в декрет, отметил, что отпуском это назвать нельзя — скорее, каторгой.

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В Челябинске 44% мужчин готовы уйти в декретный отпуск вместо жен. Как рассказали в пресс-службе сервиса SuperJob, в каждой шестой компании в 2022 году отпуск по уходу за ребенком оформляли мужчине.  «Взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласились бы 44% мужчин в Челябинске. О том, что такая практика имеет место быть на предприятии, сообщили в 16% компаний», — отметили в SuperJob. По сравнению с ковидным 2020 годом количество желающих уйти в декрет мужчин выросло на 4%. При этом большинство опрошенных склоняются к устоявшейся практике: в отпуск отправится супруга. Каждый третий в декрет не уйдет ни при каких обстоятельствах. Такую возможность для себя скорее исключают, чем допускают, еще почти четверть респондентов.  Доводы в пользу отпуска связаны с экономическими расчетами: если декрет окажется более выгодным для мужа, то он его и возьмет. Причины поступать иначе чаще всего определяются традициями, когда за ребенком ухаживает супруга. Один из респондентов, который уходил в декрет, отметил, что отпуском это назвать нельзя — скорее, каторгой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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