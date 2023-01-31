31 января 2023

Жители Тюменской области устроили нарковечеринку с несовершеннолетней

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Суд по избранию меры пресечения обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной. Екатеринбург, федорович михаил
Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы Фото:

Двое жителей Упоровского района (Тюменская область) во время вечеринки уговорили несовершеннолетнюю девушку попробовать наркотики. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

«29-летний и 23-летний жители Упоровского района в ночь на 26 октября 2022 года, находясь в доме в селе Пятково, употребляли наркотическое средство и склоняли к этому знакомых девушек 17 и 18 лет. В результате уговоров несовершеннолетняя употребила наркотик», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Действия мужчин подпадают под уголовную статью «Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении двух лиц, в отношении несовершеннолетнего». По ней обвиняемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Дело передано в суд.

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Двое жителей Упоровского района (Тюменская область) во время вечеринки уговорили несовершеннолетнюю девушку попробовать наркотики. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы. «29-летний и 23-летний жители Упоровского района в ночь на 26 октября 2022 года, находясь в доме в селе Пятково, употребляли наркотическое средство и склоняли к этому знакомых девушек 17 и 18 лет. В результате уговоров несовершеннолетняя употребила наркотик», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Действия мужчин подпадают под уголовную статью «Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении двух лиц, в отношении несовершеннолетнего». По ней обвиняемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Дело передано в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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