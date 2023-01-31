Жители Тюменской области устроили нарковечеринку с несовершеннолетней

Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое жителей Упоровского района (Тюменская область) во время вечеринки уговорили несовершеннолетнюю девушку попробовать наркотики. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

«29-летний и 23-летний жители Упоровского района в ночь на 26 октября 2022 года, находясь в доме в селе Пятково, употребляли наркотическое средство и склоняли к этому знакомых девушек 17 и 18 лет. В результате уговоров несовершеннолетняя употребила наркотик», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Действия мужчин подпадают под уголовную статью «Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении двух лиц, в отношении несовершеннолетнего». По ней обвиняемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Дело передано в суд.