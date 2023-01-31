Екатеринбуржцы массово осваивают уроки выживания при ЧС. Видео

01 февраля 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

После начала спецоперации у горожан возник спрос на центры специальной подготовки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы все чаще обращаются в центры специальной подготовки, где можно получить уроки по выживанию в чрезвычайных ситуациях. Самый большой ажиотаж был во время частичной мобилизации, рассказали URA.RU в центре специальной подготовки “Каскад Урал”. “Еще до начала специальной военной операции мы выкладывали на ютуб-канале ролики, как выжить гражданскому во время военных конфликтов, также была определенная группа людей - те, кто увлекается страйкболом, тактическими играми, выживанием. Тем более, что у нас есть стометровый тир на Шоферов, 5. Остальные не верили, что им эти знания могут пригодиться, но когда началась частичная мобилизация, то пошел ажиотаж на уровне паники”, — поделился один из учредителей центра. Обращались как те, кто получил повестку, так и те, кто не получил, но не исключал, что попадут под мобилизацию. Затем спрос на курсы начал падать. “Это самая главная ошибка - люди думают, что их это не коснется. Но лучше подготовиться, чем потом кусать локти”, — добавляет собеседник. Среди тех, кто прошел обучение в “Каскаде”, в частности, чиновники из администрации Березовского городского округа во главе с мэром Евгением Писцовым. “Мы получили базовые представления о том, что такое тактическая медицина, какие приоритеты должны быть при работе в красной зоне, как необходимо выполнять поставленную боевую задачу, держать цель, прикрывать друг друга”, — поделился Писцов Ранее URA.RU сообщало, что специалисты “Каскад - Урал” придумали приложение для связи бойцов на фронте. Оно работает через обычную радиосвязь. Россия 24 февраля 2022 года вынужденно начала спецоперацию на Украине. Главная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины. Осенью 2022 года в стране прошла частичная мобилизация, в рамках которой на службу призвали 300 тысяч мужчин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцы все чаще обращаются в центры специальной подготовки, где можно получить уроки по выживанию в чрезвычайных ситуациях. Самый большой ажиотаж был во время частичной мобилизации, рассказали URA.RU в центре специальной подготовки “Каскад Урал”. “Еще до начала специальной военной операции мы выкладывали на ютуб-канале ролики, как выжить гражданскому во время военных конфликтов, также была определенная группа людей - те, кто увлекается страйкболом, тактическими играми, выживанием. Тем более, что у нас есть стометровый тир на Шоферов, 5. Остальные не верили, что им эти знания могут пригодиться, но когда началась частичная мобилизация, то пошел ажиотаж на уровне паники”, — поделился один из учредителей центра. Обращались как те, кто получил повестку, так и те, кто не получил, но не исключал, что попадут под мобилизацию. Затем спрос на курсы начал падать. “Это самая главная ошибка - люди думают, что их это не коснется. Но лучше подготовиться, чем потом кусать локти”, — добавляет собеседник. Среди тех, кто прошел обучение в “Каскаде”, в частности, чиновники из администрации Березовского городского округа во главе с мэром Евгением Писцовым. “Мы получили базовые представления о том, что такое тактическая медицина, какие приоритеты должны быть при работе в красной зоне, как необходимо выполнять поставленную боевую задачу, держать цель, прикрывать друг друга”, — поделился Писцов Ранее URA.RU сообщало, что специалисты “Каскад - Урал” придумали приложение для связи бойцов на фронте. Оно работает через обычную радиосвязь. Россия 24 февраля 2022 года вынужденно начала спецоперацию на Украине. Главная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины. Осенью 2022 года в стране прошла частичная мобилизация, в рамках которой на службу призвали 300 тысяч мужчин.