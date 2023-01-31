Екатеринбуржцы придумали приложение для связи на фронте

Екатеринбуржцы упростят жизнь участникам спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Волонтеры из Екатеринбурга, активно помогающие военнослужащим, привлекли разработчиков и создали приложение для связи бойцов на фронте. Об этом URA.RU рассказал один из авторов идеи Дмитрий, основатель центра специальной подготовки “Каскад”.

“В зоне спецоперации нет интернета и сотовой связи. Оппоненты пользуются Starlink (спутниковая система, созданная Илоном Маском, - прим. URA.RU), половина наших бойцов пользуются обычными радиостанциями, и информация, которую они передают – не закодирована. У многих военных есть цифровые, но в основном — аналоговые. Мы сделали приложение на телефон, через которое можно передавать зашифрованные координаты. Приложение работает через обычную радиосвязь”, - поделился собеседник.

Приложение уже готово, сейчас его тестируют. Разработчики надеются, что совсем скоро бойцы смогут им пользоваться.

Ранее URA.RU сообщало, что вещи военнослужащим собрали «Союз женщин России» и «Комитет семей воинов Отечества». Также помощь на фронт отправилась от администрации Екатеринбурга.

Россия 24 февраля 2022 года вынужденно начала спецоперацию на Украине. Главная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.