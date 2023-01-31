Бывший президент Франции описал Путина двумя словами

01 февраля 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Франсуа Олланд назвал Владимира Путина радикально рациональным Фото: сайт Президента Франции Президент России Владимир Путин является радикально рациональным лидером. Об этом заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд. Так он ответил на вопрос, может ли Путин расширить конфликт за пределы Украины. «Он [Путин] — радикально рациональный человек или рационально радикальный человек, как вам угодно. У него есть свои доводы, и в этих рамках он готов применить силу», — цитирует Олланда Politico . Путин делает ставку на то, что Запад устанет поддерживать Украину и для прекращения конфликта решит пойти на мирные переговоры, которые будут выгодны для России, предположил Олланд. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Путин не является неприятным человеком при личном общении. По его словам, в этом и состоит парадокс президента РФ. У Путина высокий интеллект и всеобщая осведомленность, отметила президент Европейского Центрального банка Кристин Лагард, которая встретилась с ним несколько лет назад.

Президент России Владимир Путин является радикально рациональным лидером. Об этом заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд. Так он ответил на вопрос, может ли Путин расширить конфликт за пределы Украины. «Он [Путин] — радикально рациональный человек или рационально радикальный человек, как вам угодно. У него есть свои доводы, и в этих рамках он готов применить силу», — цитирует Олланда Politico. Путин делает ставку на то, что Запад устанет поддерживать Украину и для прекращения конфликта решит пойти на мирные переговоры, которые будут выгодны для России, предположил Олланд. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Путин не является неприятным человеком при личном общении. По его словам, в этом и состоит парадокс президента РФ. У Путина высокий интеллект и всеобщая осведомленность, отметила президент Европейского Центрального банка Кристин Лагард, которая встретилась с ним несколько лет назад.