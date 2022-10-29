Глава Европейского ЦБ рассказала, что поразило ее при встрече с Путиным

Главу Европейского ЦБ впечатлили высокий интеллект и осведомленность Путина

29 октября 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Путин произвел на главу ЕЦБ впечатление невероятно проинструктированного человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU Всеобщая осведомленность и высокий интеллект президента России Владимира Путина произвели впечатление на президента Европейского Центрального банка Кристин Лагард во время их встречи несколько лет назад. Этим Лагард поделилась с The Irish Times. «Он был невероятно проинструктированным человеком. Так что он знал свои дела вдоль и поперек, не нуждался в его бумагах, не нуждался в том, чтобы кто-то готовил его заранее», — поделилась впечатлениями от встречи с Путиным Лагард. Ее слова приводит The Irish Times. Она предположила, что осведомленность российского президента во многих вопросах связана со шпионажем, который был в его жизни во время работы в КГБ, где «вы должны были выучить все наизусть и никому не доверять». Ранее экс-канцлер Австрии Курц в своих мемуарах описал Путина как «хладнокровного, дисциплинированного, всегда хорошо подготовленного» человека, сообщает RT. А экс-премьер министр Италии Сильвио Берлускони называл Путина «удачей для России», передает телеканал 360.

Всеобщая осведомленность и высокий интеллект президента России Владимира Путина произвели впечатление на президента Европейского Центрального банка Кристин Лагард во время их встречи несколько лет назад. Этим Лагард поделилась с The Irish Times. «Он был невероятно проинструктированным человеком. Так что он знал свои дела вдоль и поперек, не нуждался в его бумагах, не нуждался в том, чтобы кто-то готовил его заранее», — поделилась впечатлениями от встречи с Путиным Лагард. Ее слова приводит The Irish Times. Она предположила, что осведомленность российского президента во многих вопросах связана со шпионажем, который был в его жизни во время работы в КГБ, где «вы должны были выучить все наизусть и никому не доверять». Ранее экс-канцлер Австрии Курц в своих мемуарах описал Путина как «хладнокровного, дисциплинированного, всегда хорошо подготовленного» человека, сообщает RT. А экс-премьер министр Италии Сильвио Берлускони называл Путина «удачей для России», передает телеканал 360.