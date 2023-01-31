Гендиректор свердловского завода возглавил структуру «Ростеха» 01 февраля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 + Гендиректор УзГА Вадим Бадеха переходит в "Ростех" Фото: Анна Майорова © URA.RU Вадим Бадеха, возглавлявший Уральский завод гражданской авиации, назначен временно исполняющим обязанности гендиректора «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в «Ростех»). Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха» в telegram- канале. «Сегодня Вадим Бадеха вступил в должность. Ранее он возглавлял Уральский завод гражданской авиации (УЗГА)», — рассказали в компании. Александр Артюхов, гендиректор ОДК, перешел непосредственно в «Ростех» на должность управляющего директора по авиационным проектам. Он будет курировать блок предприятий, которые занимаются строительством новых гражданских воздушных судов. В пресс-службе УЗГА URA.RU рассказали, что временно исполняющим обязанности на предприятии назначен Сергей Федоров, бывший первым заместителем генерального директора. О том, что Вадим Бадеха перейдет в ОДК, URA.RU сообщало в конце января. Вадим Бадеха, возглавлявший Уральский завод гражданской авиации, назначен временно исполняющим обязанности гендиректора «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в «Ростех»). Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха» в telegram- канале. «Сегодня Вадим Бадеха вступил в должность. Ранее он возглавлял Уральский завод гражданской авиации (УЗГА)», — рассказали в компании. Александр Артюхов, гендиректор ОДК, перешел непосредственно в «Ростех» на должность управляющего директора по авиационным проектам. Он будет курировать блок предприятий, которые занимаются строительством новых гражданских воздушных судов. В пресс-службе УЗГА URA.RU рассказали, что временно исполняющим обязанности на предприятии назначен Сергей Федоров, бывший первым заместителем генерального директора. О том, что Вадим Бадеха перейдет в ОДК, URA.RU сообщало в конце января. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям