Гендиректор свердловского завода возглавил структуру «Ростеха»

Вадим Бадеха, возглавлявший Уральский завод гражданской авиации, назначен временно исполняющим обязанности гендиректора «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в «Ростех»). Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха» в telegram- канале.
«Сегодня Вадим Бадеха вступил в должность. Ранее он возглавлял Уральский завод гражданской авиации (УЗГА)», — рассказали в компании.
Александр Артюхов, гендиректор ОДК, перешел непосредственно в «Ростех» на должность управляющего директора по авиационным проектам. Он будет курировать блок предприятий, которые занимаются строительством новых гражданских воздушных судов.
В пресс-службе УЗГА URA.RU рассказали, что временно исполняющим обязанности на предприятии назначен Сергей Федоров, бывший первым заместителем генерального директора. О том, что Вадим Бадеха перейдет в ОДК, URA.RU сообщало в конце января.
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