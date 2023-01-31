31 января 2023

Гендиректор свердловского завода возглавил структуру «Ростеха»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2016. Первый день. Майорова. Перезалито. Екатеринбург, ростех
Гендиректор УзГА Вадим Бадеха переходит в "Ростех" Фото:

Вадим Бадеха, возглавлявший Уральский завод гражданской авиации, назначен временно исполняющим обязанности гендиректора «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в «Ростех»). Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха» в telegram- канале.

«Сегодня Вадим Бадеха вступил в должность. Ранее он возглавлял Уральский завод гражданской авиации (УЗГА)», — рассказали в компании.

Александр Артюхов, гендиректор ОДК, перешел непосредственно в «Ростех» на должность управляющего директора по авиационным проектам. Он будет курировать блок предприятий, которые занимаются строительством новых гражданских воздушных судов. 

В пресс-службе УЗГА URA.RU рассказали, что временно исполняющим обязанности на предприятии назначен Сергей Федоров, бывший первым заместителем генерального директора. О том, что Вадим Бадеха перейдет в ОДК, URA.RU сообщало в конце января.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Вадим Бадеха, возглавлявший Уральский завод гражданской авиации, назначен временно исполняющим обязанности гендиректора «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в «Ростех»). Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха» в telegram- канале. «Сегодня Вадим Бадеха вступил в должность. Ранее он возглавлял Уральский завод гражданской авиации (УЗГА)», — рассказали в компании. Александр Артюхов, гендиректор ОДК, перешел непосредственно в «Ростех» на должность управляющего директора по авиационным проектам. Он будет курировать блок предприятий, которые занимаются строительством новых гражданских воздушных судов.  В пресс-службе УЗГА URA.RU рассказали, что временно исполняющим обязанности на предприятии назначен Сергей Федоров, бывший первым заместителем генерального директора. О том, что Вадим Бадеха перейдет в ОДК, URA.RU сообщало в конце января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...