Жительница Нового Уренгоя сравнила запись на прием к врачу с полетом в космос

01 февраля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В городской больнице автору объяснили как попасть на прием к врачу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) сравнила возможность попасть на прием к доктору с полетом в космос. Как написала Линара Бен в telegram-канале мэра города Андрея Воронова, чтобы записаться на прем необходимо ждать по несколько недель. «Появится у нас в городе когда-то репродуктолог? Вообще, в целом, о медицине: построили такие огромные классные больницы, но попасть к врачам — это как в космос слетать», — отметила она. Женщина также подняла вопрос о наличии талонов на УЗИ в женскую консультацию. По словам автора, талонов никогда нет, но при этом нет и очереди в кабинет к врачу. В пресс-службе Новоуренгойской ЦГБ горожанке объяснили, что сроки оказания медицинской помощи определены территориальной программой госгарантий — плановая помощь оказывается в течение 14 дней. Врач-репродуктолог ведет прием в женской консультации. «Записаться к специалистам Новоуренгойской ЦГБ можно на портале yamalmed или в Call-центре больницы: 939-600, 939-601, 939-602, 939-603.», — добавили там.

Ранее сообщалось, что жительница Лабытнанги почти неделю не могла попасть с ребенком на прием к зубному. Как рассказывала автор, все это время у ребенка болел зуб.

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) сравнила возможность попасть на прием к доктору с полетом в космос. Как написала Линара Бен в telegram-канале мэра города Андрея Воронова, чтобы записаться на прем необходимо ждать по несколько недель. «Появится у нас в городе когда-то репродуктолог? Вообще, в целом, о медицине: построили такие огромные классные больницы, но попасть к врачам — это как в космос слетать», — отметила она. Женщина также подняла вопрос о наличии талонов на УЗИ в женскую консультацию. По словам автора, талонов никогда нет, но при этом нет и очереди в кабинет к врачу. В пресс-службе Новоуренгойской ЦГБ горожанке объяснили, что сроки оказания медицинской помощи определены территориальной программой госгарантий — плановая помощь оказывается в течение 14 дней. Врач-репродуктолог ведет прием в женской консультации. «Записаться к специалистам Новоуренгойской ЦГБ можно на портале yamalmed или в Call-центре больницы: 939-600, 939-601, 939-602, 939-603.», — добавили там. Ранее сообщалось, что жительница Лабытнанги почти неделю не могла попасть с ребенком на прием к зубному. Как рассказывала автор, все это время у ребенка болел зуб.